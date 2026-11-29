華南永昌證券深耕永續與數位雙軸策略，2026年榮獲「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎，不僅「永續報告獎金融類（第二類）」躍升「白金級」，更首度摘下「永續綜合績效獎－台灣永續績優企業」，創歷年最佳成績，也是唯一入榜券商。兩項殊榮分別肯定永續資訊揭露品質與企業永續綜合績效，展現近三年深化公司治理與永續經營成果。

「TCSA台灣企業永續獎」為國內具指標性的永續評選，從資訊揭露到實際行動，檢視企業推動永續發展的成果。華南永昌證券今年全面改版官網「永續專區」，對標五大永續策略重新規劃，讓永續資訊更完整、易查找，強化資訊透明度與利害關係人溝通，獲「白金級」肯定；「永續綜合績效獎－台灣永續績優企業」則肯定公司在環境、社會與公司治理的整體表現，將永續深植營運決策。

企業永續發展基石在人才，華南永昌證券今年首辦數位人才培育課程，厚植AI實力，並發布永續發展證照獎勵補助辦法，鼓勵同仁取得相關證照，且連四年調薪、推動全員適用、100%相對提撥的員工福利持股信託，協助同仁累積退休資產，蟬聯1111人力銀行2026幸福企業金獎，婚育福利獲A級高標。

此外，於2025年底成立AI治理委員會，以AI提升客戶體驗與營運效率；今年10月完成五場業務單位訪談，梳理流程痛點，舉辦2場高階主管及種子人員教育訓練，與AI就緒度調查，並首辦創新AI提案決選發表會，由同仁提案，讓AI應用落地。

同時，響應金管會深化社會信任與回饋行動指引，官網金融友善服務專區獲數發部網頁無障礙2.1 AA級標章，華南e指沖App（iOS）視障友善無障礙版通過台北市視障者家長協會檢測，另設有65樂齡專線與樂齡專區，並推廣台、美股定期定額，降低高齡與青年族群的投資門檻；亦赴南投原聲國際學院、臺大財金所推廣金融知識，縮短財商落差，並連四年贊助創世基金會、伊甸基金會、台灣癌症基金會及捐血等活動。

從提供安心金融服務，到社區陪伴弱勢，華南永昌證券深信，信任是金融業最珍貴的資產，以行動點滴累積而來，未來將持續以專業及溫度，與社會攜手共創美好。