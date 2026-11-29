近期全球醫療題材豐富，不僅財報亮眼推動相關指數表現，大型藥廠併購案利多亦不少，11月24日賽諾菲宣布以每股175美元現金、總值約410億美元收購美國生技公司 Insmed，創近三年來醫藥產業最大併購案。

玉山投信指出，近期科技股大幅修正，AI與半導體股持續受到CapEx回報、估值及融資疑慮影響，因此市場資金轉向獲利能見度較高、需求較不受景氣影響的醫療類股。此外，根據Bloomberg資料統計自2009年至2025年期間，歷年第4季醫療類股正報酬的機率為82%，且平均漲幅達4.1%，看好第4季醫療生化產業表現機會。

玉山全球醫療生化基金經理人常李奕翰表示，美國期中選舉後，醫療相關產業的投資氣氛升溫，因為民主黨傾向恢復ACA補貼及擴大醫療補助，可提升保險覆蓋率與醫療利用率。而大型製藥公司併購活動增溫，有助推升產業評價，並且反映在股價評價，研判併購需求仍強勁，多家大型藥廠將在2027至2030年間面臨重要專利到期，需要透過收購或授權補充營收，帶來持續性併購利多。

此外，醫療產業因具備防禦特性，近期吸引不少避險資金流入，常李奕翰分析原因包括：藥品與醫療服務需求較不受景氣影響，大型藥廠自由現金流與股息相對穩定，且目前估值普遍低於高成長科技股。此外，臨床試驗、藥證與併購形成獨立於總體經濟的催化劑，在目前相對高波動的環境下，醫療股通常具有較低Beta。

在基金配置策略上，看好大型製藥與有產品收入的生技公司，優於醫療器材、早期生技及政策敏感度高的醫療保險。若後續醫療股在科技反彈時仍維持相對強勢，且併購與臨床數據持續正面，這波行情就可能由單日防禦輪動，升級為跨季度的產業重估。

玉山投信指出，醫療健護類股受惠於第4季傳統旺季效應，若消費需求及展望行情良好，也會反映在醫療類股的表現上；在市場波動或經濟衰退時，醫療股往往展現出較強的抗跌能力，成為資金的避風港。其次，隨著全球人口老化與慢性疾病增加，醫療需求持續攀升，為醫療產業提供了正向的長期成長動能。