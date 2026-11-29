本周將有四家金控舉行法說會，其中，中信金（2891）、合庫金（5880）將於30日召開，富邦金（2881）於12月2日登場，凱基金（2883）則在3日接棒。市場主要聚焦三大重點，包括前三季獲利及明年營運展望。

隨多家金控累計獲利及對保留盈餘貢獻創新高，明年股利政策備受矚目；此外，近期金融市場震盪，壽險股債配置及避險策略也成焦點。

中信金前十月稅後純益685.5億元，每股稅後純益（EPS）3.45元，若加計FVOCI股票處分利益，合計對保留盈餘貢獻達1,488.2億元、每股7.57元，超越歷年全年表現。其中，中信銀行前十月獲利550.3億元、年增18%，續創同期新高。市場關注亮眼獲利能否反映在明年股利，以及銀行、壽險兩大事業體後續成長動能。

合庫金前十月稅後純益219.2億元、年增23.3%，EPS為1.32元，累計獲利續創歷年同期新高，旗下合庫銀行、合庫證券及合庫人壽獲利同步創高，市場聚焦銀行本業成長、非銀子公司獲利貢獻及明年股利展望。

富邦金前十月稅後純益1,264.7億元，EPS達8.75元，若加計FVOCI股票處分利益1,369.6億元，合計對保留盈餘貢獻達2,634.3億元、每股18.52元，超越歷年全年獲利表現。旗下北富銀、富邦產險、富邦投信及富邦證券前十月獲利均創歷史同期新高，富邦人壽累計對保留盈餘貢獻亦續創同期新高。市場聚焦富邦人壽後續股債配置、各子公司明年營運展望，以及亮眼獲利能否反映在明年股利。

凱基金前十月稅後純益394.1億元，EPS達2.29元，加計FVOCI股票處分利益後，對保留盈餘貢獻達996.6億元，創同期新高。其中，凱基證券前十月獲利253.5億元、年增170%。市場聚焦證券獲利成長動能能否延續，以及壽險投資策略與商品布局。