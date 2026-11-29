歲末年終，忙著盤點收支、安排團聚時，別忘了保單也要定期整理。買了保險，不代表保障始終符合需求，如結婚、生子、買房、轉職或退休等各人生階段，都可能改變家庭責任，建議每年至少安排一次全家保單健檢，讓每一筆保費發揮應有的功能。

首先整理全家保單，為每位家庭成員建立一份保障清單。彙整手邊的紙本與電子保單，逐一確認被保險人、保障項目、保額、繳費期間及契約狀態，同時核對保單上留存的聯絡資料與受益人安排，確認是否仍符合現況。除了個人投保的保單，也應將公司提供的團體保險一併納入清單，並留意這類保障會因工作身分變動而有所改變，離職或退休後可能中斷，避免把暫時的保障當成長期依靠。

再來，依照每位成員在家庭中扮演的角色，逐一找出保障缺口。家中主要收入者應優先檢視自身的身故與失能保障，想一想一旦收入中斷，房貸、日常生活費及子女教育費將由誰承擔？配偶即使沒有固定薪資，平時照顧子女、料理家務所付出的心力，也應納入保障規畫。至於孩子，可著重檢視醫療與意外保障，父母則應盤點醫療、長期照顧需求及退休後的現金流，確認現有保障能否支應風險發生時的各項開銷。

接著確認現有的醫療保障能否支應家庭的實際需求。可先檢視住院、手術、門診治療及重大疾病等相關給付，了解各項保障在什麼情況下可以申請理賠、給付額度有多少，以及哪些情況列為除外責任。由於不同保單的給付方式各有差異，應依照手邊的契約條款逐項確認，並估算自費醫療及休養期間可能增加的支出。若有需要自行負擔的費用，可一併納入家庭預備金的規畫，減輕生病時的財務壓力。

最後檢查保費負擔與繳費安排。保障規劃應以家庭可持續負擔為前提，確認扣款帳戶、續期保費與年度預算。發現保障不足或重複時，先請保險顧問評估調整方式，切勿急著解約舊保單，以免失去既有權益，或因健康狀況改變影響新契約承保。

年終保單檢視，不只是補足保障，更是一次家庭風險對話。把保單放在哪裡、事故發生時聯絡誰、如何申請理賠交代清楚，才能讓保障在需要時真正到位，每年一次有系統的整理，確保全家來年風險均能被溫柔接住。

（本文由台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳子蓁提供）