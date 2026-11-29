國內銀行究竟有多少家投保資安險、各家保障金額多高？目前並沒有完整公開資訊。產險業者表示，資安險屬於商業保險，各銀行依自身規模、業務型態及風險承受能力自行決定投保內容，保障範圍及保額不宜全面公開，以免相關資訊成為駭客鎖定攻擊目標的參考。

隨著銀行數位金融服務日益普及，雲端服務、電信業者及第三方資訊廠商也成為資安風險的重要環節。產險業者指出，銀行可以透過保單擴大保障部分簽約的第三方資訊廠商，當外包系統發生資安事故時，銀行自身保單可能先啟動，但若最後確認事故源自外包系統，仍須依合約及責任歸屬，向相關廠商追究責任。這也凸顯銀行除了自身資安防護，還必須強化委外廠商的管理及風險控管。

不過，產險業者強調，銀行投保資安險也不代表發生重大事故就能全額獲得補償。保單通常設有單一事故理賠上限及總理賠額度，如果駭客發動大規模攻擊，造成數千甚至數萬名客戶資金遭盜轉，實際理賠金額是否足以支應損失，仍取決於銀行購買的保險額度，以及保單對單一事故、累計事故及賠償範圍的限制。

此外，資安險並非所有資安疏失都能理賠。若銀行明知系統存在漏洞，卻故意不更新、不修補，或涉及故意行為，可能落入保單除外責任範圍。產險公司也會依投保企業的資安管理能力、系統防護措施及風險程度，決定承保條件、保費與自負額。換句話說，企業資安防護能力不足，未必能單純透過購買保險就將風險完全轉嫁。

據統計，今年前三季國內資安險簽單保費收入累計達5.64億元，較去年同期4.04億元增加1.6億元，年增近4成。從投保件數來看，今年前三季資安險保單件數由去年同期598件增加至692件，年增逾15％；每件平均保費也從67.56萬元提高至81.52萬元，增幅超過20％。半導體業是資安保險最大投保族群，投保金額占比近五成。