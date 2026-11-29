近期銀行業發生客戶帳戶內資金遭盜轉事件，再度敲響數位金融資安警鐘。當駭客入侵、帳戶遭盜用，甚至客戶存款直接被轉走，銀行投保的資安保險究竟能不能賠？尤其銀行資安險保障的是銀行自身的營業損失，還是連客戶遭竊的存款也能納入理賠範圍，成為外界關注焦點。

產險業者指出，市場上常見的資安保險並非只有一種，保障內容也存在明顯差異。若銀行因駭客不法入侵資訊系統，導致客戶帳戶資金遭盜轉，並非一般資安保險就一定能夠理賠，必須視銀行投保的險種及保單條款而定。其中，真正針對資金遭竊提供保障的，是「資訊系統不法行為保險」，也就是電子及電腦犯罪綜合保險。

產險業者分析，銀行資安風險大致可分為三個層面：第一是客戶個資外洩，第二是銀行因網路攻擊、勒索軟體或系統遭破壞所產生的營運損失，第三則是駭客直接入侵資訊系統，造成銀行資金或其他財產損失。這三類風險涉及不同的保險商品，不能將所有保障一概稱為資安險。

目前市場主要有三類相關保險。第一是「資料保護責任保險」，主要保障銀行或企業因個人資料外洩，對第三人依法應負的賠償責任；第二是「資訊安全綜合保險」，保障網路攻擊、電腦勒索或管理錯誤等事件所造成的財產損失，以及對第三人依法應負的賠償責任；第三是「資訊系統不法行為保險」，主要承保第三人不法入侵電腦系統，造成被保險人資金或其他財產損失。

換言之，若駭客直接入侵銀行系統，將銀行帳戶內資金盜轉，銀行是否能透過保險轉嫁損失，關鍵在於是否另外投保資訊系統不法行為保險，而非僅有一般資安保險就能獲得理賠。銀行可以同時投保不同險種，分別處理個資外洩、營運中斷、第三人求償及資金遭竊等風險。

另一個值得關注的問題，是客戶帳密遭竊後的責任歸屬。假設駭客透過釣魚網站、社交工程或其他方式取得客戶帳號密碼，再進一步盜轉存款，如果資料外洩源頭來自銀行，銀行依法可能須負擔賠償責任，此時資安保險也可能承保銀行因個資外洩所衍生的第三人求償責任。但若是客戶自行遭詐騙、個人設備遭入侵，或帳密保管不當，則須進一步釐清事件原因、銀行有無管理疏失及相關法律責任，不能直接認定銀行一定賠償，也不能認為保險必然理賠。