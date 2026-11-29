近期幾起帳戶遭強制執行案件，引發社會討論，也讓勞工更加關注「如何確保自己辛苦累積的退休金領取權益」。

勞動部特別提醒，個人工作所累積的勞工退休金（勞退新制），依法受勞工退休金條例之保障，勞工請領時只要善用「開立不受扣押專戶」機制，就能確保退休金免於強制執行與債務扣押，保障晚年經濟生活。

勞動部表示，勞工請領的退休金若直接匯入一般金融機構帳戶，一旦個人面臨債務問題，存款帳戶便可能面臨強制執行。

為了確保勞工退休金能真正保障勞工退休生活，避免勞工遭遇家庭變故、債務糾紛或法律訴訟而喪失老年生活保障，勞工退休金條例明定，勞工請領退休金之權利，不得讓與、抵銷、扣押或供擔保。

而當勞工即將請領勞工退休金時，若有債務疑慮或執行壓力，可先向勞工保險局申請出具證明文件，再持證明文件至指定金融機構（土地銀行、郵局）開立「專戶」，該專戶專供存入退休金，且依法不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的，有效保障勞工退休金請領權益。

例如老王今年65歲準備退休，他在勞退新制個人專戶裡累積了150萬元的退休金。但老王早年因為經商失敗，積欠銀行與民間債權人約200萬元的債務，且債權人已經向法院聲請強制執行。

假設老王向勞保局請領退休金時，填寫了他平常使用的A銀行「一般活期儲蓄帳戶」。150萬元一匯入A銀行帳戶，就變成了「一般存款」。因為老王名下有債務且已被強制執行，法院立刻發出扣押命令，這150萬瞬間被凍結並全數扣押拿去還債，老王頓時失去養老金，生活陷入困境。

正確做法是，當老王知道自己有債務問題時，在請領退休金前，應採取以下行動。首先，向勞保局申請出具「開立專戶證明文件」。接著拿這份證明，到郵局（或土地銀行），表明要開立「勞工退休金專戶」。請領時，指定勞保局將150萬退休金匯入這個「專戶」。

依照上述做法，150萬元即可安全入帳。雖然老王依然欠債200萬，但依法規定，這個「專戶」內的錢絕對不能被扣押、抵銷或強制執行。老王可以安心按月提領專戶裡的錢來過退休生活，債權人與法院都無法動用這筆錢。

又比如陳阿姨今年60歲，離請領退休金還有一段時間。她最近急需一筆資金幫兒子周轉，於是找上民間借貸公司借款50萬元。借貸公司老闆要求陳阿姨簽切結書，拿勞工退休金當作擔保品。然而依法規定，這份讓渡書或擔保協議在法律上無效，陳阿姨的退休金權益依然受到國家保障。

勞動部呼籲，無論面對財務爭議或外在債務壓力，勞工可以善用法令規定，確保退休基本生活保障。如有勞退新制退休金不受扣押專戶開立之相關疑問，可逕洽勞動部勞工保險局詢問。