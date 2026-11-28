民眾帳戶遭盜轉問題嚴重，據了解，財政部已在本周二緊急召開八大行庫會議，做出四點結論，其中，對民眾影響最大的，就是各大行庫行動銀行App、網銀的非約定轉帳功能，將從ＯＴＰ簡訊認證，全面改採為刷臉、指紋等生物辨識認證，相關新規將於近期上路，以保障民眾銀行帳戶安全。

銀行帳戶遭盜轉風暴愈來愈大，目前已知有十八家銀行客戶受害，八大公股行庫之中，也有四家被掃到，這讓財政部在本周二緊急召開八大行庫會議。

知情人士指出，這場會議由財政部次長阮清華親自主持，出席的都是各大行庫副總級以上高層，並邀請金管會官員、財金公司一起出席。這場會議之中做出四大結論，首先，要求各大行庫加強資安系統，第二，行動銀行App、網銀的非約定轉帳全面採取生物辨識認證，第三，強化對民眾的宣導，第四，公股行庫成立資安專案小組，並指名由副總級高層參加。

這場會議中，各大行庫對於「非約轉全面採取生物辨識認證」已有共識，後續也將由銀行公會召集其他國銀，討論是否全面採取生物辨識機制。

所謂的「生物辨識認證」，就是用臉部、指紋認證等方式，來取代先前用簡訊ＯＴＰ及手勢認證，多家大型行庫最近已經緊鑼密鼓的進行內部系統調整。據悉，不少民營銀行也準備跟進。

不過，這對於許多仍在使用舊款手機的民眾來說，並不是相當友善，因為不是每款手機都具備支援生物辨識功能。

對於仍使用舊款手機的民眾來說，屆時，將無法透過行動銀行App或者網銀，而必須要臨櫃或者使用金融卡在ＡＴＭ操作，才能完成非約定轉帳。

雖然新規對於部分民眾來說並不友善，不過，官員表示，已要求各行庫必須提出配套措施，行庫要讓其客戶知道將全面採取生物認證方式，來取代過去的認證方式，倘若民眾手機無法支援生物辨識功能，也可打電話給客服，用其他方式來確認其身分。

App追劇 小心遭入侵

不具名的官員指出，民眾的手機被木馬程式汙染，雖然問題並非出在銀行這裡，但行庫仍要加強宣導，宣導重點在於不要下載不安全的App來追劇，尤其許多惡意程式偽裝成短劇App，包括螢幕權限、讀取簡訊的權限，和無障礙模式的權限，這三大「高風險權限」千萬不能漏出。

官員也表示，這並不是要民眾不能看短劇，而是不要下載來路不明的App，可以直接透過YouTube或者在手機商店中下載App，手機比較不會被駭客入侵。