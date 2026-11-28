新台幣昨（27）日在央行調節及出口商進場拋匯支撐下，終場升值1.2分，以32.935元收盤，成交量25.6億美元，連續兩個交易日收升，本周累計升值0.1分，周線終止連三黑。值得注意的是，央行本周減發存單高達2,080億元，占11月以來減發規模的66.3%，被視為央行協助穩定匯市的重要訊號。

展望下周，匯銀主管預估，新台幣短線將在32.8至33.1元區間震盪，外資資金流向、國際股市及美國科技股表現，仍是影響匯率的主要變數。地方選舉結束後，市場不確定性可望降低，但外資是否由賣轉買、回流台股，才是決定新台幣能否進一步回穩的關鍵。

儘管主計總處最新上修今年全年經濟成長率至13.28%，創48年來新高，但新台幣仍在33元附近徘徊，經濟基本面強勁與匯率走勢並未同步。匯銀主管指出，今年外資進出仍是牽動台灣股匯市的關鍵，今年以來外資累計賣超台股上市櫃約3.5兆元，相當於台灣外匯存底的17.9%，龐大資金撤出所帶來的匯出需求，持續對新台幣形成壓力。

近期美元指數月走揚，部分華爾街策略師預期，美元漲勢將延續至2027年。AI支出不僅推升美國經濟成長，也吸引海外資金。外國投資人換匯買進採用AI的美國企業股票，也支撐美元。

不過，選擇權市場對美元的看法分歧。短天期交易員更看好美元，較長天期交易員的樂觀情緒卻在過去兩個月減弱，顯示投資人願意押注美元強勢延續至明年初，不太願意把多頭部位拉得更長。

高盛認為，全球市場因AI熱潮能否延續而劇烈震盪，美元已成為投資人「避險首選」。三菱日聯金融集團（MUFG）則指出，升息前景也有助美元。