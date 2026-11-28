國泰金（2882）總經理李長庚昨（27）日表示，台灣過去因資金充沛，利率的升降並未跟著美國大幅度波動，長期偏低，這對房市有較大支撐。他觀察，台灣現在的資金確實比過去略顯緊俏，隨著台灣有大規模資金赴海外及美國投資，相信利率環境與美國的連動性將愈來愈高。

李長庚也說，AI本身進展快，技術進步及迭代快速，整個技術進步快是好事，代表未來有更好工具可以使用；台灣在AI供應鏈目前的角色是「獨強」，但也必須留意科技發展變化對整個供應鏈的影響；以目前來看，台灣在這一波AI發展過程中，是少數得到最大好處的國家之一，只要AI能夠持續發展，台灣供應鏈及整體經濟成長仍可持續有助力。

國泰金控昨日舉行第3季法說會，對於美台利率政策動向，國泰世華銀行預估，美國聯準會今年底可能再次升息，台灣央行年底前則有半碼的升息空間。

談及明年總體經濟及資本市場，李長庚指出，近年民間投資動能依舊強勁，只要投資持續增強，就能帶動民間消費與進出口表現，放眼全球仍相對亮眼，在這基礎下，明年的資本市場應當也能樂觀期待。

近期台股劇烈震盪，李長庚表示，國壽在9月、10月已先行減碼不少股票，如今回檔，投資團隊會根據市場狀況重新布局及配置，尤其金融機構、壽險資金是長期資金，若是能提供穩定股利與報酬的好公司，也會伺機加碼配置。