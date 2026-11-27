民眾被盜轉帳的事件接二連三太嚴重，除了已有18家國銀的客戶受災之外，8家公股行庫裡面更已有4家被掃到，據知情人士透露，為此財政部已在本周二緊急召八大行庫開會，會中已有三大結論，其中最重要的就是各大行庫對於非約定轉帳，將從OTP簡訊認證，全面改採刷臉、指紋等生物辨識認證，近期內各大行庫就會全面上路，倘若八大行庫客戶的手機是未支援生物辨識功能的手機，很有可能要作非約轉時，就無法透過行動銀行或網銀直接轉帳，而必須臨櫃或使用金融卡在ATM轉帳才能完成非約轉。

據知情人士指出，這場會議由財政部次長阮清華親自主持，出席的都是各大行庫副總級以上高層，這場會議財政部特別邀請金管會的官員列席，還有財金公司一起出席，除了會中各大行庫已經有全面採取生物辨識認證來進行非約轉的共識之外，後續銀行公會也將召集其他國銀討論是否全面採取生物辨識機制。

所謂的生物辨識認證，就是用掃臉或是指紋的方式，來取代先前用簡訊O T P，或是手勢（在螢幕上面畫線條）的方式驗證，多家大型行庫最近已經緊鑼密鼓的進行內部的系統調整，近期內就會正式上線，據悉，其他的民營銀行有不少已經準備跟進。

有關官員對本報證實，這場會議主要有四大結論，除了非約轉改採生物辨識的認證，另外四大結論，還包括要求各大行庫加強資安系統，並且強化對民眾的宣導，以及公股將成立「資安專案小組」，並指名由副總級高層參加。

不具名的官員指出，民眾的手機被木馬程式污染，雖然問題並非出在銀行這裡，但行庫仍要加強宣導，宣導重點在於不要下載不安全的APP來追劇，尤其是許多惡意程式偽裝成短劇APP，包括螢幕權限、讀取簡訊的權限，和無障礙模式的權限，這三大「高風險權限」千萬不能漏出。官員也表示，並非短劇不能看：「而是不要下載APP來看！」倘若直接用YOU TUBE看，而不是下載來路不明的APP，較不會發生被入侵問題。

對於未支援生物辨識功能的手機，行庫主管指出，目前I phone手機都已有生物辨識功能，安卓版手機則要看品牌與型號，例如很多舊版手機，就不見得有這類的生物辨識功能。

民眾若是舊版的安卓手機，未被支援生物辨識功能，是否就無法使用行動銀行？對此官員表示，已要求各行庫必須提出配套措施，行庫要讓其客戶知道將全面採取生物認證的方式來取代過去的簡訊OTP認證、手勢認證，倘若民眾用的手機無法支援生物辨識功能，也可打電話給客服，用其他方式來確認其身份。

詐團與駭客太猖狂，透過先進技術「駭」進民眾行動銀行的結果，現在竟造成民眾連要看個短劇、想追劇都不行。為何想追劇的民眾很容易被誘騙去下載APP？因為如此一來最順暢，也較不會有廣告的干擾，像網飛、迪士尼這些APP都深受劇迷喜愛，但如今詐團跟上流行，竟然開始透過時下最夯的AI短劇隱身其中，誘騙民眾下載APP之後入侵民眾的手機、盜取民眾所有的金融機密資料，除了銀行忙著補破網，提出更安全的生物辨識等認證方式之外，民眾也得有自覺，手機本身的安全規格要求必須更嚴謹，而且對於各種簡訊或是APP，要抱持更高的警覺性，千萬不要下載。

自從永豐銀行發生中後台被駭的事件之後，其他銀行也陸續發生一連串的民眾遭盜轉帳事件，而刑事警察局日前公布有18家銀行陸續有受害者出現，占比全體36家國銀的二分之一，倘若再以目前有向金管會作重大偶發通報的銀行名單，包括永豐、玉山、中信、華銀、一銀、合庫、彰銀、台新，幾乎已可說前十大銀行幾乎快要全部上榜，有些大型銀行則是已有客戶向警方報案，但銀行未向金管會通報重大偶發，總而言之，36銀行裡有18家銀行已經「中槍」，這顯示台灣的金融體系已出現嚴重的資安風險，連存款靜靜的躺在銀行，都會神不知鬼不覺的被駭客偷走。

正因為如此，公股行庫即使冒著有違「公平待客」原則的風險，也必須採取安全規格更高的生物辨識認證。據大型行庫內部透露，其實在周二財政部召集的這場八大行庫資安會議上，就有行庫擔心手機未支援生物辨識認證功能的民眾，是否會來「客訴」？但各行庫高層幾經掙扎，最後還是決定生物辨識認證一定要作：「因為現在OTP認證的破口太大了！」

那麼，為何出事的都是安卓系統，而沒有I phone？一位銀行資訊主管分析，安卓系統較麻煩的是，它為開放式的系統，開放一定程度的程式碼，讓每個廠商都可以進入系統寫程式，包括病毒程式也因此可暗渡陳倉，而I phone則是不開放空間去改程式，也因此，下載APP的安控機制上，就銀行看來比I phone風險高很多，也因此，許多銀行私下不約而同的說，發生這麼多問題和案例：「谷歌應該要設法解決，尤其思考這些功能設計應該要調整了！」先前門戶大開讓所有的廠商都可上來寫程式，現在是否該好好管一管？

不論未來谷歌是否更精進自身的安控，但擺在眼前的事實就是這樣，民眾若未來仍想享受便捷的行動銀行等金融服務，恐怕在資安問題上更需自立自強，畢竟銀行與客戶之間的通力合作，不論在阻詐或防駭，都缺一不可，否則事後再來追究責任，只怕為時已晚。