第一金控今天表示，今年前3季稅後淨利達新台幣262.25億元，每股盈餘（EPS）為1.82元，再創歷史新高。股利方面，仍以發放現金股利為主，原則上股利配發率以60%以上為目標，至於是否配股待討論。

第一金控今天舉辦2026年第3季線上法說會，第一金控指出，旗下第一銀行今年前3季稅後淨利達232.23億元，年增13.0%，也改寫同期紀錄；證券子公司第一金證券淨利達20.05億元，年增165.2%，壽險子公司第一金人壽在IFRS 17下，稅後淨利達6.48億元。

第一金控表示，總計包括證券、人壽等所有非銀行子公司的稅後淨利為40.09億元，年增188.1%，占集團總獲利比重提升至14%。

媒體關注股利發放情形。第一金控副總經理莊淑娟表示，仍以發放現金股利為主，原則上現金股利配發率以60%以上為目標，會視整體子公司股利上繳情形與業務發展、資本管理情況決定，希望回饋股東長期的支持。

至於明年是否確定配發股票股利，莊淑娟說，這是明年5月的事，目前還在討論，不一定有這個規劃。

針對非銀行子公司今年獲利情形，莊淑娟指出，子公司的預算會較前一年度提升，尤其在證券與人壽部分是以雙位數成長為目標，希望整體非銀行子公司占金控比例持續提升，今年目前約占13%到14%，希望明年非銀行子公司的獲利能占15%以上。

媒體詢問獲利等方面落後華南金控，第一金指出，子公司業務部分，銀行持續領先，但因證券子公司規模差異較大，尤其今年以來市場多頭，股市成交量與指數走高，放大這個不利因素，而被華南金超越，主要是證券部分差異最大。另外，第一金人壽規模比較小，而華南是產險，獲利相對穩定。

第一金表示，接下來策略是擴大證券規模，把證券做大，包含利用銀行資源共享做整合行銷，將客戶導入證券，另也評估增資；人壽則持續開拓深化外部銀行與保經代通路，聚焦增加合約服務邊際（CSM）的傳統保障型產品、房貸壽險與投資型保單，另也評估增資，希望把壽險做大。

全球景氣展望方面，第一金指出，2026年企業受惠AI高效能運算、雲端服務等應用商機的投資與持續擴張等因素，全球經濟韌性佳，預估今年全球GDP成長率為3.1%，2027年可望回升為3.4%，主要考量地緣政治與能源市場干擾會逐步消化，AI資本支出將支撐復甦，整體擴張步伐會比較平穩。

台灣方面，第一金表示，受惠AI成長與半導體供應鏈需求強勁，帶動出口外銷訂單與民間投資持續成長等，民間消費動能可望持續穩健，今年GDP預估已突破12%，2027年預估約為6%，主因是2026年基期高，整體仍呈正成長。

針對台灣央行12月是否升息，第一金認為，考量M2年增率等因素，預估12月應會維持利率不變，但若台美利差持續擴大，進而引發輸入性通膨壓力，不排除有升息可能。