面對近期國內外重大資安事件頻傳，且AI發展也加速駭客攻擊。金管會指出，後續將推動三大重點措施，除了督導各金融機構於今年底前完成14項強化措施自評外，將分別建立金融業與供應商的生態聯防機制以及金融資安韌性發展藍圖的成熟度指標。

立法院財政委員會將在11月30日邀金管會主委彭金隆就「金融資安韌性發展藍圖辦理狀況」進行專題報告，並備質詢。根據金管會書面報告指出，將推動金融業AI資安防護強化措施、建立金融業與供應商的生態聯防機制、建立藍圖成熟度指標並定期追蹤辦理情形。

金管會指出，隨著國際監理趨勢已由合規轉為韌性導向，強調金融機構面對網路攻擊、運作中斷或其他不確定性時，須具備快速回應與復原的能力，因此金管會在2025年12月30日發布「金融資安韌性發展藍圖」，以「目標治理、全域防護、生態聯防、堅實韌性」為四大主軸，以因應快速變動的情勢設定並強化金融營運韌性。

今年的重點工作事項包括持續推動金融機構設置資安長、辦理「2026金融資安交流會」系列活動、引導金融機構循序推動後量子密碼遷移整備工作、持續強化AI攻擊整備，並研議代理AI治理、持續辦理資安攻防演練。

另外，針對金融業的AI資安防護強化措施，金管會也在今年11月12日召開金融機構資安長聯繫會議，強調資安已非單純技術議題，而是經營階層應承擔的管理責任，並呼籲各金融機構盡速強化防禦及應變能力。

對於後續的推展重點，金管會指出，第一，後續將督導各金融機構於今年底前依14項強化措施完成自評，涵蓋曝險收斂、身分金鑰與第三方元件管控、資料與交易安全、偵測回溯與應變等面向，並持續推動高風險場域導入零信任架構、鼓勵防禦性AI試點，並要求由董事會層級負責持續督導改善。

第二，由於供應商遭攻擊可能連鎖波及金融服務持續運作，金管會也督導金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC），以既有金融資安聯防為基礎，研議將關鍵供應商優先納入情資分享與聯防機制，以強化整體生態系的預警與防禦能力，並提升事件應處效率；期望供應商逐步成為生態系中可信賴的防線。

第三，金管會已參考國際金融主管機關或金融業常用的資安成熟度評估工具，擬具適用台灣金融業的問項，以建立藍圖成熟度指標，後續規劃透過定期辦理成熟度評估，掌握金融機構的資安成熟度分布，作為後續監理、輔導參考，並透過發布金融業資安成熟度報告，協助金融機構掌握自身資安成熟度。