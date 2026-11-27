面對金融資安威脅快速演變，金管會指出，將推動3大措施，包含督導金融機構今年底前依14項強化措施完成自評，建立金融業與供應商的生態聯防機制，研議將關鍵供應商優先納入情資分享與聯防機制，並建立金融資安韌性發展藍圖成熟度指標並追蹤辦理情形。

立法院財政委員會預計11月30日邀金管會主委彭金隆進行「金融資安韌性發展藍圖辦理狀況」專題報告，並備質詢。

金管會書面報告指出，今年提出5大措施，第一，持續推動金融機構設置資安長；第二，辦理2026金融資安交流會系列活動；第三，已經在今年6月17日發布「金融業後量子密碼遷移參考指引」，引導金融機構循序推動後量子密碼遷移整備工作。

第四，持續強化AI攻擊整備，並研議代理AI治理；第五，持續辦理資安攻防演練，金管會已在6月13至14日督導金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）辦理遭受阻斷服務（DDoS）攻防實兵演練，合計20家金融機構參加；8月4日至6日續辦理網路攻防實兵演練，合計42家金融機構參加；9至10月並辦理4場次重大資安事件應變情境桌上演練，邀20家金融機構進行內部跨部門演練。

至於後續推動重點，金管會報告指出3大重點，首先，推動金融業因應前沿AI的資安防護強化措施。金管會已在11月12日召開今年度第2次金融機構資安長聯繫會議，會中要求落實資安基本功、漏洞修補依風險動態排序、經營階層給予足夠資源與支持，以及在風險可控下審慎評估導入防禦性AI，並接續將督導各金融機構在今年底前依14項強化措施完成自評，並要求由董事會層級持續督導改善。

其次，建立金融業與供應商的生態聯防機制。供應商遭攻擊可能連鎖波及金融服務持續運作，金管會正督導F-ISAC，以既有金融資安聯防為基礎，研議將關鍵供應商優先納入情資分享與聯防機制，以強化整體生態系的預警與防禦能力，並提升事件應處效率；希望讓供應商由被動接受要求，逐步成為生態系中可信賴的防線。

第三，建立金融資安韌性發展藍圖（藍圖）成熟度指標並定期追蹤辦理情形。

金管會表示，已參考國際金融主管機關或金融業常用的資安成熟度評估工具，擬具適用台灣金融業的問項，據以建立藍圖成熟度指標，後續規劃透過定期辦理成熟度評估，掌握金融機構的資安成熟度分布，作為後續監理、輔導參考，並透過發布金融業資安成熟度報告，協助機構掌握自身資安成熟度。