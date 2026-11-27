台新新光金（2887）27日舉行第3季法說會，展望2027年經濟環境，總經理林維俊指出有三風險：德州、俄亥俄州等AI算力中主要建置州都由民主黨勝出，可能拖慢建置進度；美國收緊先進晶片管控，許多間接來自中國大陸AI硬體需求可能退場；美國通膨升溫，高利率將抑制部分經濟動能。但對2027年AI需求影響有限，2028年後須密切觀察。

林維俊指出，今年AI模型迭代升級速度創紀錄，帶動台灣出口屢創新高，但原物料價格上漲及中國大陸製造業在全球殺價競爭對消費性電子和傳產壓力仍大，今年經濟呈明顯K形特徵。

展望2027年有三風險：民主黨在國會過半，德州、俄亥俄州等AI算力中主要建置州都由民主黨勝出，可能拖慢建置進度；美國收緊對先進晶片及算力管控，許多間接來自中國大陸AI硬體需求可能退場；美國通膨升溫，高利率將抑制部分經濟動能。但他強調整體對2027年AI需求實際影響有限，仍樂觀看待，2028年後須密切觀察後續發展。

至於美國期中選舉後對於AI相關放款影響，台新銀行總經理林淑真說，很多企業資本支出在今年都已投入，大企業今年借款金額大，明年資料中心建置只要不是提供給大陸廠商使用應會按照計畫進行，若和大陸廠商購買算力相關應會降溫，總體對明年影響不大，對2028年影響可能較大，屆時各州對資料中心新辦法會出來。

林淑真提到今年的確市場資金緊俏，產業擴廠等需求多，中小企業放款也成長很好，今年大家資金會比較緊，台新銀8-9月和市場一樣較緊，但最近幾個月LCR大概維持120%上下，最近資金已趨緩。