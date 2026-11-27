安聯人壽友落實性別平權，獲台北市政府勞動局舉辦之「職場性別平權認證表揚活動」表揚，不僅蟬聯台北市職場性別平權認證「金質獎」，且首度申請即獲得台北市職場性別平權認證「創意獎」，展現性別平權、消弭薪資差距、領導階層平衡、LGBTQ+友善、工作與家庭平衡、友善孕育、職場安全。

「台北市職場性別平等認證」由台北市政府勞動局辦理，為亞洲首個推出性別平等認證的城市獎項，從人力政策、福利制度、教育訓練到職場文化等面向，設定八項指標共31項評分基準，全面評估企業在落實職場性別平等的成效。

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，安聯人壽致力打造平等共融的職場環境，將職場平權列為公司永續發展的策略目標之一，除具體推動平權措施，提供職員完整福利與權利的職場環境，並舉辦各項促進性別平權的教育訓練，推動性別友善職場；更制定優於法令的人資福利、平等包容的晉用制度、提升企業內女性員工比例，希望每位同仁不論性別、年齡或背景，都能在公平與被尊重的環境中發揮潛能，透過完善的制度，為同仁們營造能自在發揮、安心成長的職場文化。

安聯人壽人力資源暨企業文化部林惠真資深副總經理表示，今年首度榮獲創意獎，不僅是對安聯人壽長期推動性別平權與友善職場的肯定，更展現企業將永續價值落實於人才發展的成果，從制度設計到文化塑造，持續打造友善職場。近年更透過「平等、尊重與共融」倡議，包括規劃DEI Calendar、舉辦多元性別城市巡禮（Inclusivity Walking Tour）、連續參與臺灣同志遊行（Pride Parade）等活動，鼓勵員工認識並尊重多元文化、性別認同與背景差異，也因此獲得本次「創意獎」肯定。未來將持續深化平等與共融的理念，以實際行動營造讓每位同仁都能安心發展、充分發揮潛能的幸福職場。