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遠東樂家⁺卡冠名上聯寵物展 最高10%回饋
遠東商銀（2845）首度以寵物神卡「遠東樂家⁺卡」冠名合作「2026上聯台北國際寵物用品博覽會（冬季）」，於11月27日至30日在台北南港展覽館二館盛大登場，展覽集結數百家寵物品牌，涵蓋寵物的食品、營養保健品、智慧設備及外出配件，讓民眾能集中比較不同產品，依毛孩的年齡、習性與生活需要去挑選合適用品，並搭配祭出的展場限定刷卡優惠，為毛孩照護日常找到更多選擇。
根據農業部最新調查推估，全臺家犬、家貓合計超過320萬隻，平均約每7人就有1人養毛孩。
遠東商銀個人金融事業群執行長張小倩表示，遠東樂家⁺卡自2021年推出以來，一直從親子家庭的日常需求出發，近年延伸到毛孩的飲食、健康與外出需求，並陸續拓展寵物用品、寵物友善餐廳及動物醫院等合作通路。此次首度冠名上聯寵物展，希望讓家長在照顧孩子與毛孩的日常中，都能找到適用的服務與回饋，兼顧家庭的需求與生活預算。
從飼料、用品採買到健康照護，遠東樂家⁺卡持卡人在指定連鎖寵物用品通路及動物醫院消費，符合活動條件最高可享10%刷卡金回饋。此次寵物展另推出展場限定優惠，於11月27日至30日展期內，使用遠東商銀信用卡（不含Bankee信用卡）刷卡消費滿新臺幣5,000元，即可獲得新臺幣600元展場購物金，讓毛孩家庭採買所需用品時，多一份預算上的餘裕。
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