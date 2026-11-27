隨著全球科技創新與AI浪潮持續推升美股投資熱度，越來越多台灣投資人將目光轉向海外市場。然而，面對數千檔美股標的與海量市場資訊，如何快速掌握趨勢、篩選具潛力的個股，已成為投資決策的關鍵。凱基證券持續深化數位投資服務，宣布「隨身e策略」APP全新推出「美股選股」功能，整合市場行情、熱門排行、產業趨勢與專家研究觀點，協助投資人更有效率地掌握美股投資契機。

全新「美股選股」介面以投資人需求為核心設計，匯集美股主要指數ETF、熱門美股排行、概念股及產業類股等市場資訊，並提供即時報價與最新行情動態。從熱門ETF、科技龍頭到新興產業題材，投資人都能在同一處掌握市場焦點與資金流向，不必在不同平台間反覆切換查詢，大幅提升選股效率。

在行情服務方面，投資人只需在線上一鍵完成簽署，即可申請美股即時行情，直接在APP內查看即時報價，隨時掌握市場變化，迅速展開投資布局。平台更結合凱基證券獨家的美股評等變動、市場影音解析與凱基投顧專業觀點，並搭配企業財報摘要，協助投資人深入了解市場趨勢與企業價值，讓投資決策更有依據、更具信心。

此外，新版美股選股功能整合基本面策略、因子選股及策略選股等多元選股工具，涵蓋高股息、價值型、成長型與動能等策略，能滿足不同類型投資人的需求，協助他們依據自身投資目標建立專屬的選股邏輯。凱基證券表示，將透過市場資訊、研究內容與選股工具的全面串聯，持續打造更完整的海外投資生態圈，陪伴投資人掌握全球市場機會，落實「選擇凱基，開始累積」的品牌理念，讓每一次投資決策都成為累積未來的重要一步。