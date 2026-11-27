美股因感恩節休市，外資交易動能暫歇，加上關稅利空淡化，台股緩步墊高，今天量縮收漲，不過新台幣匯率走勢偏弱，尾盤在央行調節下翻揚，收盤收32.935元，升1.2分，台北及元太外匯市場總成交金額25.6億美元。

美股感恩節休市，加上選前觀望氣氛轉濃，台股盤中漲逾300點後，遇年線39648點反壓呈現震盪；在台積電拉尾盤助攻下，台股終場收在39308.08點，上漲156.27點；外資今天依舊賣超，呈現連10賣，導致新台幣難甩貶值壓力。

新台幣兌美元走勢略顯疲弱，上午以32.92元開盤後，因外資仍有匯出，匯價小幅走弱，最低貶至33.014元，不過出口商於33元上方積極拋匯提供支撐，央行也略做調節，終場以小升作收。

新台幣今天同步收周線，本周累計升值0.1分，周線翻揚，終止連3黑。

外匯交易員表示，適逢美國感恩節假期，外資交投轉為清淡，加上選前成交量冷清，市場缺乏指引的情況下，股匯同步陷入整理，不過因利空逐步淡化，午後外資略有匯入，加上央行坐鎮，匯價得以由貶翻升。

展望後市，外匯交易員表示，市場悲觀情緒逐漸淡化，但美國出口管制、AI融資疑慮及聯準會升息動向，仍是左右股匯走勢的關鍵變數；短線新台幣在33.1元附近可望獲得支撐，預料近期將隨消息面變化，在32.8至33.2元區間震盪。