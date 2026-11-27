房貸核准了，錢卻不一定到位。除了房價、利率與貸款成數，「款項何時到位」同樣是交易能否順利完成的關鍵，安新建經提醒，買賣雙方應掌握貸款確認、付款銜接、價金控管三大關卡。

房貸承作額度與撥款時程一直是購屋族關注焦點，由於各銀行的承貸條件及作業安排不盡相同，對準備購屋或已簽約等待交屋的民眾而言，除了房價、利率與貸款成數，「款項何時到位」同樣是影響交易能否順利完成的關鍵。

安新建經指出，房屋買賣涉及貸款申請、價金支付、產權移轉及交屋等程序，任一環節延後，都可能影響後續安排。因此，交易第一關卡便是貸款確認，銀行通知貸款核准後，買方仍須確認距離實際撥款還有哪些待辦事項，包括貸款契約簽署、抵押權設定及文件補齊等。安新建經提醒，由於核貸通過不等於完成撥款，應向承貸窗口逐項確認辦理進度與預估完成時間，並對照買賣契約的付款期限，及早掌握可能的時間落差。

第二關卡付款銜接部分，由於房屋買賣依契約約定分階段付款，買方應將各期付款期限與銀行作業時程逐項核對，確認哪些款項須由自有資金支應、哪些預計透過貸款支付。特別是同時進行一買一賣的換屋族，更應一併確認舊屋售屋餘款的實際撥付時間，避免新屋付款在即，舊屋款項卻尚未能動用。

若預期無法如期付款，應在期限屆至前主動告知賣方，並與仲介、地政士及承貸銀行確認原因與可行安排。雙方如同意調整付款或交屋日期，應以書面載明新時程及相關權利義務，避免僅憑口頭約定。銀行作業延後，不代表買賣契約期限會自動順延，仍須依個案契約約定釐清責任。

第三關則是價金控管，在貸款與交屋時程需要密切配合的情況下，交易價金如何保管、何時撥付，更應有明確依據。安新建經表示，透過不動產買賣價金履約保證，買方依約將價款存入個案獨立的履保專戶，透過公正第三方立場，依買賣契約及履保約定控管資金與交易流程，並確認相關條件後辦理款項收付，守護買賣雙方的價金安全。

對買方而言，購屋款項依約受到管理；對賣方而言，款項入帳情形與後續撥付也有明確依據。若交易時程或付款安排有所變更，應同步通知履保承辦人員，讓價金管理與雙方最新書面約定保持一致，降低資訊落差與收付款爭議。

安新建經強調，履約保證雖無法取代銀行核貸、撥款作業及買方的資金準備，但能透過專業第三方的價金控管，為交易安全把關。購屋族從簽約前就應確認貸款可行性，交易中持續追蹤付款與撥款進度，並善用履約保證機制，讓每一筆款項的支付與交易程序相互銜接，安心完成交屋。