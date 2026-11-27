臺灣銀行經金融監督管理委員會核准，自11月16日起試辦「線上申請數位存款帳戶同步申請數位黃金存摺」創新業務，為國內首家提供此服務的銀行。民眾線上申辦數位存款帳戶時，可同時勾選申請數位黃金存摺，一次完成新臺幣、外匯數位存款帳戶及數位黃金存摺三項申請。

過去民眾須先開立數位存款帳戶，再登入網路銀行另行申請黃金存摺。現在整合為單一流程，客戶申請一次，行員也能一次完成審核及開戶。試辦期間為半年，適用對象為本國籍、未曾開立臺銀數位存款帳戶且未曾開立黃金存摺的成年客戶。

配合試辦服務，臺灣銀行推出「三帳齊開，好康金多」優惠活動，自11月16日至116年5月15日止，符合資格的新戶同時開立新臺幣數位存款帳戶、外匯數位存款帳戶及數位黃金存摺，再完成「臺銀支付」功能開通，即可獲得100元回饋金，限量5,000名，額滿為止。

想進一步體驗黃金投資，還有機會抽萬元回饋。「開戶存金，萬元開抽」活動期間，符合資格的新戶完成上述三個帳戶開立後，只要在數位黃金存摺買進累計達1公克，即可獲得抽獎資格，最高可獲得1萬元回饋金。

臺灣銀行表示，此次試辦透過數位科技與流程創新，把原本分散的金融服務變簡單，讓數位帳戶不只有存款功能，更能成為民眾使用外匯、支付及黃金等金融服務的入口。試辦結束後，將視試辦成效及主管機關核准情形，評估是否轉為常態服務。未來將持續推動金融服務創新，讓民眾少跑一趟、少一道程序，也能更輕鬆完成日常金融及理財需求。