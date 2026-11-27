忘了存「骨本」，可能侵蝕「老本」。南山人壽分析2025年的理賠資料發現，65歲以上客戶的醫療理賠金額中，以「骨折」的理賠金額最高，全年理賠超過新台幣8億元，且65歲以上客戶骨折人數亦占當年申請骨折醫療理賠人數的25%左右，是24歲以下客戶骨折人數的2倍，意味高齡骨折發生機率高，但高齡者、尤其是75歲以上長者的平均骨折保障卻是各年齡層中最低，平均每人單一事件約8萬元。

南山人壽營運行政資深副總經理李淑娟表示，高齡骨折可能要負擔新式醫療或醫材自費的費用，還有出院後照護、復健及心理輔導等需求，若照護不佳，高齡長者可能在短期內二度骨折或長期臥床，影響後續健康情況。由於一年期骨折險大多只續保到75歲，形成高齡保障缺口。

因此南山人壽推出「南山人壽長享平安終身傷害保險」（SUPA，以下簡稱「長享平安」），就是專門為中高齡設計、強化意外骨折與意外身故或失能的保障，從50歲開始，最高到80歲皆可投保，意外骨折保障到被保險人保險年齡90歲之保單年度末，意外身故或意外1到6級失能則保障到被保險人保險年齡100歲之保單年度末；推出之後，市場反應極佳，61到80歲投保件數占整體投保件數75%以上，代表高齡者的確極在意高齡骨折的風險並有強化相關保障之需求。

依據衛福部國民健康署2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」，針對65歲以上民眾量測其骨質密度，發現國人至少有一個部位骨鬆的盛行率為14.1%，等於每7位65歲以上國人就有1位可能出現骨質疏鬆，女性比率又高於男性，世界骨質疏鬆基金會IOF指出50歲以上的人群，多達1/3的女性和1/5的男性會因為骨質疏鬆而容易導致骨折。

依據衛福部2024年死因統計，「跌倒」是事故傷害死亡原因的第二名，國內每6位長者中就有1位曾經跌倒，所以呼籲國人要保「密」防「跌」，要多運動、營養均衡、多曬太陽，強化骨密度、儲存骨本，同時要注意居家安全，防範跌倒。

南山人壽分析，2025年65歲以上客戶申請骨折醫療理賠案超過1萬件，理賠金額超過8億元，是高齡保戶年度醫療理賠金額單一項目的第一名。44歲以下保戶的骨折原因第一名都是「運輸意外事故」，即可能是騎車摔倒或車禍等，平均住院天數約7到8天；45歲之後骨折的第一大原因就是「滑倒、摔倒、絆倒、跌落」，平均住院天數是5到6天。

45歲之後常見骨折部位，則以橈骨（前臂靠大拇指側的骨頭）排第一，其次是肋骨骨折，第三大在45到64歲是鎖骨骨折，65歲以上則是腰椎骨折，住院時間平均5到8天不等，李淑娟表示，骨折出院後仍需要照護及復健，若是高齡長者更需要有人看護，以免二度跌倒骨折。

南山人壽的「長享平安」具有七大特色，以保額100萬元為例，一是樂齡專屬銅板價保單，專門為50歲以上族群設計，繳費20年期投保年齡50歲到70歲，繳費10年期投保年齡則是50歲到80歲，50歲男性繳費20年，年繳保費約1.8萬元，相當每天50元；二為意外骨折保障到被保險人保險年齡90歲之保單年度末，依22項骨折部位及3種骨折類型，同一事故的意外骨折保險金最高給付2到35萬元；三是意外骨折關懷保險金，即依意外骨折保險金的10%，再給付一筆關懷保險金。

四為意外身故及各類意外1至6級失能，保障到被保險人保險年齡達100歲之保單年度末，且提供意外1至6級失能豁免保費；五為意外1至6級失能心理關懷保險金，依意外1至6級失能保險金的5%給付；六是大眾運輸、行人交通、天然災害意外身故或意外1至6級失能，額外給付0.5倍保險金，如因搭乘公車意外事故身亡，合計給付150萬元保險金；七為意外醫療保障，意外住院日額依住院天數，每天給付保險金額的0.2%，即一天2,000元，針對意外內臟或腦損傷手術、特定交通事故重大創傷，則給付保險金額的15%。

為了進一步分擔保戶在骨折時行動不便產生的居家清潔問題，李淑娟表示，南山人壽正規劃推出新的服務，凡投保南山人壽健康暨意外個人險的保戶，被保險人年滿50歲以上，符合骨折理賠或住院天數達5天（含）以上者，可申請一次居家清潔服務，希望能協助減輕骨折或住院保戶出院後的居家清理負擔。