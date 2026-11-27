年終將近，合作金庫銀行推出「2026合優利6」美元及澳幣定存優利專案，鎖定歲末資金配置需求，以美元、澳幣雙幣優利提供客戶更多元的資金運用選擇，讓年終獎金有機會持續累積收益。

合庫說明，本專案活動期間自11月25日起至116年1月5日止，凡屬新資金，不論以新台幣結購或自他行匯入，達美元3,000元或澳幣1,000元起存門檻，即可申辦優利定存，其中美元定存最高享年利率4.2%，澳幣定存最高享年利率4.05%。透過親民門檻與多元幣別選擇，讓客戶可依自身資金需求靈活布局外幣資產，輕鬆掌握年末資金配置機會。

合庫表示，近期國際金融市場持續受到通膨及各國央行貨幣政策動向影響，利率與匯率走勢亦成為市場關注焦點。面對市場變化，外幣除了因應海外旅遊、留學及其他外幣支出需求，也可納入個人資產配置的一環。無論是運用年終資金結購美元、澳幣，或將他行既有外幣資金移入，皆可善用優利定存，提高資金運用效益。

合庫表示，本專案採限額辦理，額滿即提前截止。對美元及澳幣資產配置或外幣理財有需求客戶，可透過合庫行動網銀APP、個人網銀、企業網銀、EOI或親臨各營業單位辦理。