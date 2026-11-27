台南市政府與凱基人壽、財團法人台南市私立秀峰公記慈善會合作推動微型保險，從2020年3月起至今，累計提供約30萬人次保障，微型保險有效契約人數居全台之冠。2026年度保單已於11月1日生效，保障至2027年10月31日，符合資格市民無須繳交保費，即可享有一年期30萬元意外身故及失能保障，今年並擴大納保對象，符合國民年金保費減免資格的新住民也納入保障。

市長黃偉哲表示，市府透過公私協力推動微型保險，原納保對象包括列冊低收入戶、中低收入戶及輕、中度身心障礙者。為響應政府照顧新住民政策，凱基人壽今年5月進一步將符合國民年金保費減免資格的新住民納入，擴大弱勢家庭保障範圍，避免家庭因突發意外陷入經濟困境。

社會局長郭乃文指出，微型團體傷害保險納保對象為年滿15歲至保險年齡70歲，符合上述身分且未投保相同性質保險者。被保險人在契約有效期間內，因非疾病引起的外來突發意外事故身故，可獲得30萬元身故保險金；如造成失能，則依失能程度給付保額5%至100%的失能保險金。

郭乃文表示，投保作業由市府統一集體辦理，符合資格者不必另外提出申請。2025年凱基人壽微型保險納保人數達5萬9059人，2022年至2025年間，已協助市民完成意外身故理賠69件、意外失能理賠4件，理賠金額合計2315萬元，在弱勢家庭遭逢意外變故時，提供喪葬及後續生活所需的經濟支持。

社會局表示，感謝凱基人壽及秀峰公記慈善會長期投入公益，未來將持續媒合民間慈善資源，並透過區公所及基層社福單位加強宣導，將更多邊緣弱勢族群納入保障。

符合資格的納保民眾如發生意外事故，可撥打凱基人壽免付費服務專線0800-098-889辦理理賠；相關投保疑問可洽台南市政府社會局社會救助科，電話06-2991111分機6530。

台南市攜手凱基人壽續推微型保險，首度納入新住民，擴大弱勢守護網。圖／台南市社會局提供