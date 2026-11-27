忘了存「骨本」，可能侵蝕「老本」。南山人壽分析2025年的理賠資料發現，65歲以上客戶的醫療理賠金額中，以「骨折」的理賠金額最高，全年理賠超過新台幣8億元，且65歲以上客戶骨折人數亦占當年申請骨折醫療理賠人數的25%左右，是24歲以下客戶骨折人數的2倍，意味高齡骨折發生機率高，但高齡者、尤其是75歲以上長者的平均骨折保障卻是各年齡層中最低，平均每人單一事件約8萬元。

2026-11-27 11:13