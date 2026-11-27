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AI 市場需求持續帶動 光聖毛利率持續提升
光通訊大廠光聖（6442）26日舉辦法說會，公司管理層表示，受惠於AI市場需求帶動，整體毛利率持續上升，第3季毛利率逼近六成，營收及獲利同步創高。公司預計第4季營收及獲利皆會持續成長，營運表現持續創高。
光聖前十月累計營收約 130 億元，較去年同期 85 億元成長約 40 多億元，成長幅度近 47%，創歷史新高。公司指出，受惠於全球 AI 市場需求及美國基礎建設推動，帶動公司與美系大廠合作訂單及收入大幅成長。
光聖指出，今年上半年全球光纖與纖維材料短缺，造成缺料問題，下半年狀況趨於緩和。部分高規格、高芯數產品因客戶急迫需求，客戶會協助公司向供應商調料。公司表示未來將與主要供應商密切溝通，力求長期穩定供料，確保終端客戶需求不受影響。
光聖今日早盤一度重返千金行列，不過受大盤震盪影響，暫報973元，下跌3元，跌幅0.71%，成交量807張。
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