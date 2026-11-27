台股與新台幣本周同步經歷劇烈震盪，外資大舉提款，股匯市場承受沉重壓力。面對新台幣25日收盤貶破33元整數關卡，且外匯市場成交量爆出歷史第三大巨量，中央銀行一方面進場調節穩定匯價，另一方面也透過大幅減發央行存單，釋出市場資金，降低銀行體系資金壓力，守匯態度明顯轉趨積極。

觀察央行本周存單發行情況，本周（至26日止）存單減發金額達1,623.5億元，占全月存單減發總額約4成，顯示央行本周面對匯市劇烈波動，已加大流動性調節力道。尤其新台幣貶破33元後，市場對央行是否進一步出手穩匯的關注升高，存單減發也成為觀察央行資金操作的重要指標。

匯銀人士指出，央行穩定匯率除了直接進場買賣美元，也同時過調整存單發行規模，影響銀行體系資金水位。當央行減發存單，代表原本透過存單回收的資金減少，銀行可運用資金相對增加，有助於緩解市場美元需求升高時，銀行體系可能面臨的資金調度壓力。