新台幣匯價今早以32.92元開盤，升值2.7分。受美股感恩節休市，台股股匯早盤表現相對平穩。暨黃仁勳事件之後，川普新關稅不確定因素再為市場籠罩陰霾。

美股26日（周四）感恩節休市一天，並在11月27日（周五）黑色星期五提前於美東時間下午1點（台灣時間11月28日凌晨2點）收盤。

投銀分析，美東時間11月25日川普政府針對多國公布新一輪301關稅提案，並再度對晶片關稅釋出強硬訊號，引發市場震盪整理。不過，美方新關稅的最終定案稅率、豁免清單，以及《貿易擴張法》第232條款半導體關稅的具體細節，仍有待後續公聽會程序、正式公告與雙邊磋商明朗。

行政院副院長鄭麗君昨天則表示，最終稅率估計明年初才會確認，但政府有把握回歸為15%不疊加，也就是先前的談判結果，等同台灣與美國的FTA締約國立足點一樣，也將比東南亞各國及中國還具有優勢，且相關豁免品項包含蝴蝶蘭、茶葉等達2232項，比對等貿易協定（ART）還要多。