因應近期接連發生重大資安事件，金管會昨（26）日發布「金融業資安防護強化措施」，針對近期結合AI工具的新型態攻擊，要求全體金融機構包含專營電子支付機構共230家，加強資安與情境演練，在今年底前完成14項自評事項，提報最近董事會再回報金管會審議情形。

金管會資訊服務處處長林裕泰指出，此次針對資安強化措施是初次提出要求，雖然部分項目早已存在金融業風險控管中，但因應目前AI趨勢攻擊與過往資安入侵有很大差異，因此綜合整理常見樣態，盼能讓金融業快速找到缺口、補足所需人力，並由董事會審議，加速措施落實。

此次措施主要要求金融機構落實四大政策方向，一是落實資安基本功；二是漏洞修補採動態排序；三是董事會與高階管理層給予資訊部門足夠資源與支持；四是在風險可控下，評估導入防禦性AI用於漏洞檢測與修補、情資分析及資安監控等。