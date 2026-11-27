網銀盜轉案延燒，刑事局昨（26）日公布受害者涉及18家銀行、一家券商及三家電支機構。金管會指出，目前通報重大偶發事件的銀行共八家、涉及182萬元，民眾若有賠償爭議，可尋求金融消費評議中心處理。

金管會統計，繼上周中信銀、北富銀、玉山銀及華南銀通報重大偶發事件後，這周再新增合庫銀、彰銀、台新銀及第一銀，共八家銀行。

短短一周通報銀行家數及受害人數倍增，受害人數從五人增至十人，金額從56萬6,512元攀升至182萬元，增至3.2倍。

刑事局統計，截至11月21日已受理逾百件盜轉案，財損逾1,742萬元，歹徒透過偽冒短劇App的惡意程式，遠端操控民眾手機盜轉款項。

至於兩機關掌握案件規模落差？銀行局主秘陳家珍解釋，刑事局統計的是民眾報案數，銀行則依案件是否達重大偶發事件標準通報，兩者統計基礎不同。是否有民眾已報案，但銀行評估未達通報標準，金管會表示，將進一步了解。

民眾最關心的是遭盜轉的錢能否拿回。陳家珍說，目前資金流向仍由警方偵辦中，若民眾與金融機構有賠償爭議，可尋求金融消費評議中心處理。

為防堵盜轉事件，金管會將從三大面向著手。一是要求金融業強化資安防禦及應變能力，並請銀行公會針對刑事局揭露的盜轉手法，研議精進措施。

二是加強與執法機關合作，要求金融業配合警方偵辦；三是加強客戶宣導，提醒民眾勿下載來路不明的App。

這波事件也波及證券業。證期局副局長黃仲豪指出，有投資人反映未下單卻出現交易紀錄，已請證交所了解。