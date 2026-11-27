台北股匯市昨（26）日雙升，美國關稅不確定性降溫，台股反彈，逢美國感恩節假期外資匯出力道暫歇，加上出口商拋匯支撐，新台幣收盤站回32元字頭，終場升值1.79角，攀逾三個月最大單日漲幅，市場關注新台幣是否出現反轉訊號。

摩根士丹利（大摩）看好外資回流台股，加上龐大貿易順差及出口商結匯可能增加，新台幣明年表現有機會優於亞洲其他貨幣。報告指出，截至11月25日，外資今年累計賣超台股1,070億美元，金額超過台灣前十月貿易順差1,890億美元的一半。

新台幣昨日早盤以貶值開出，隨即由貶轉升，盤中最高升至32.92元，一度升值超過2角，終場收在32.947元，單日升值1.79角，漲幅0.54%，重新站回「32.9」元價位，成交量降至25.435億美元。

值得注意的是，昨天上午曾出現一波外資匯入，新台幣快速升破33元，不過外資全天對台股仍是賣超，連續九個交易日提款。匯銀人士指出，這波匯入較像是部分外資短線資金回補，還不能據此認定外資已全面轉向。

此外，出口商當天拋匯量並不大，明顯少於前一交易日，顯示匯價回升並非單靠出口商大量賣美元推動。央行主要在尾盤拉升匯價，盤中調節相對平穩，操作力道不算強，顯示市場美元供需壓力已有所緩和。

從主要亞幣表現來看，昨日新台幣升值0.54%，表現最強，人民幣升值0.2%，星元升值0.12%，日圓小漲0.03%，韓元小跌0.03%。