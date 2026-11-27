《經理人月刊》2026年「100MVP經理人」頒獎典禮於昨（26）日舉行，玉山金控（2884）科技長張智星從百位傑出經理人中脫穎而出，獲最高榮譽之一「Super MVP」。

此殊榮不僅表彰張智星的卓越領導力與前瞻視野，更展現玉山長期深耕人工智慧發展與數位創新的豐碩成果。同時透過AI財力評估模型及智能徵信工具，擴大普惠金融服務並提升企業金融服務效率。未來將持續深化AI治理與科技人才培育，結合金融專業與科技創新，打造更智慧、更普惠的金融服務。

「100MVP經理人」自2008年開辦以來，旨在表揚於各專業領域創造價值、帶領團隊突破挑戰，並為企業發展做出關鍵貢獻的優秀經理人。本屆以「敏捷進化，智勝未來」為主題，聚焦企業在面對AI快速發展與經營環境變動時，如何持續創新並提升市場競爭力。

玉山金控作為國內金融科技的先行者，長期積極推動普惠金融與智慧金融創新，在科技長張智星的帶領下，團隊運用AI財力評估模型協助非典型工作者與年輕族群取得便捷的金融服務，並導入智能徵信工具大幅提升企業金融服務效率。同時，持續深化AI治理機制與科技人才培育，創造顧客、員工與企業的三方共贏價值。

以人為本的關懷與責任，是科技發展的最強後盾。玉山始終堅信，科技除協助效率的提升，其價值更在於解決問題、傳遞溫暖並為顧客創造最好的服務體驗。展望未來，玉山將持續結合金融專業與科技發展，深化數位轉型與創新應用，為大眾打造更智慧、更普惠的金融服務藍圖。