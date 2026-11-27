台灣企銀（2834）昨（26）日舉行2026年第3季線上法人說明會，由副總經理曾國樑主持，公布2026年至第3季財務數字及營運狀況。該行前三季累計合併稅後純益114.4億元，較去年同期成長16.9%，創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）1.1元。

台灣企銀存、放款業務持續穩健成長，截至第3季存款平均餘額2兆2,291.7億元，較去年同期成長6.6%、放款平均餘額1兆7,371.3億元，較去年同期成長4.8%，其中，外幣放款表現尤為亮眼，較去年同期成長23.8%，曾國樑表示，該行今年持續拓展海外聯貸業務，積極掌握企業海外布局及進出口貿易所衍生的融資需求，帶動外幣放款業務規模擴大。

財富管理方面，在前兩年高成長基期下仍維持正成長，截至第3季財富管理手續費淨收益37.2億元，年增8.6%，曾國樑指出，今年持續完善財富管理服務版圖，透過多元產品策略穩健推動業務成長，並逐步提升特金商品收益占比。此外該行已於今年9月正式進駐高雄資產管理專區，將以「產品創新、融資整合、家族辦公室以及專業人才」為核心，持續深化高資產客戶經營，擴大資產管理規模，以期財富管理成為下一階段營收成長的重要引擎。

身為全國唯一中小企業專業銀行，台灣企銀秉持扶持中小企業發展的使命，積極提供多元金融服務與專業輔導，陪伴企業穩健經營、轉型升級，讓中小微企業成為穩定經濟的護國群山。截至今年10月底，該行中小企業放款餘額突破8,673億元，服務中小企業戶數近6萬戶居同業第一。在企業面對全球經貿情勢變化、產業轉型及海外拓展等多重挑戰，台灣企銀主動關懷客戶需求，串聯產業趨勢、政策資源及專業輔導，加大對中小微企業的支持力道。

台灣企銀近一年來陸續獲經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」績優銀行、金管會「本國銀行加強辦理中小企業放款方案（20周年）」績優銀行，及中小企業信保基金「2026中小企業信用保證融資業務績優金融機構」五大獎，展現專業實力。未來台灣企銀將持續配合政府政策，透過金融服務與專業資源整合，降低市場波動對中小微企業的衝擊，協助企業掌握市場契機，開創成長新局。