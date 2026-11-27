金管會昨（26）日公布壽險業今年前三季累計外幣保單銷售情形，截至9月底，外幣保單新契約保費收入折合新台幣約4,131.47億元，創近五年同期新高，其中又以傳統型保單新契約保費3,332.6億元，占比81%為最多，投資型保單則賣出798.8億元，年成長率達63%成長最多。

金管會保險局主秘劉純斌指出，今年截至9月底，整體外幣保單新契約保費收入4,131.4億元，創近五年同期新高，前高為2021年的4,475.7億元。若從外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入來看，今年前9月占比35.24%，為近八年新低，主因是新台幣保單新契約保費收入成長幅度較大，但外幣保單整體新契約保費收入仍呈現上升趨勢。

劉純斌說明，今年前九月美元投資型保單新契約保費收入達24.39億美元，年成長63%，主因部分壽險公司與銀行通路合作推出新商品，擴大銷售量能，帶動新契約保費收入成長；澳幣投資型保單新契約保費收入0.72億澳元，年減20%。