壽險業迎最慘10月，全年獲利攀峰夢恐碎。金管會26日公布，壽險業10月盈轉虧112億元，產壽險前十月合賺3,882億元、退居史上同期次高；11月台股又重挫逾一成，市場悲觀預估，全年恐難突破4,000億元。

壽險業今年首季賺964億元、第2季暴賺1,815億元，第3季風雲變色，獲利驟降到744億元、季減59%，第4季開局更直接轉虧。

10月台股及美股那斯達克雙雙重挫逾5%，拖累壽險業財務結果轉損失193億元，寫今年單月最大損失，保險服務結果利益183億元，則與上月相當。

累計前十月，壽險業稅前盈餘3,411億元，其中保險服務結果利益1,763億元、財務結果利益2,483億元，投資收益仍是左右今年獲利的關鍵。

產險業獲利也降溫，10月稅前盈餘17億元、月減58%，前十月累計471億元，續寫同期新高。

壽險圈指出，11月台股崩跌，壽險投資收益恐再承壓，全年能否突破4,000億元現變數，12月股債市表現將是最後關鍵。

獲利轉虧，淨值卻續創新高。10月底壽險業淨值達4兆4,551億元續寫史上新高，月增123億元，但單月增額已是近三個月最小。

業者解釋，主因是部分保險負債及股債評價變動列入其他綜合損益（OCI），不直接影響當期獲利，卻會影響淨值。

10月台債殖利率走高，帶來保險負債評價利益，加上美債殖利率回落、債券價格回升，兩大利多抵銷股票評價損失，使綜合損益仍增加244億元，支撐淨值續創新高。

相較獲利波動，抗匯損「水庫」持續墊高。10月底外價金升至7,561億元，加計特別盈餘公積3,651億元，合計1兆1,212億元，月增103億元，續創歷史新高。

以10月底匯率32.48元換算，在海外淨曝險全數匯回的極端假設下，這筆準備金約可吸收新台幣升值3.9元，即便升至28.58元附近，整體壽險業仍具一定緩衝能力。

10月底壽險避險比率再降至40.8%、創史上新低，單月避險工具成本97億元，仍維持百億元以下。累計前十月淨匯損2,508億元、年減63%，顯示匯率攤銷新制持續降低匯率波動對損益的衝擊。