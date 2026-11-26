金管會公布壽險業今年前三季累計外幣保單銷售情形，截至9月底，外幣保單新契約保費收入折合新台幣約4,131.47億元，創近五年同期新高，其中又以傳統型保單新契約保費3,332.64億元，占比81%為最多，投資型保單則賣出798.83億元，年成長率達63%成長最多。

金管會保險局主秘劉純斌指出，今年截至9月底，整體外幣保單新契約保費收入4,131.47億元，創近五年同期新高，前高為2021年的4,475.72億元。若從外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入來看，今年前九月占比35.24%，為近8年新低，主因是新台幣保單新契約保費收入成長幅度較大，但外幣保單整體新契約保費收入仍呈現上升趨勢。

劉純斌說明，在投資型保單方面，今年前九月美元投資型保單新契約保費收入達24.39億美元，年成長63%，主因是部分壽險公司與銀行通路合作推出新商品，擴大銷售量能，帶動新契約保費收入成長；澳幣投資型保單新契約保費收入0.72億澳元，年減20%，推估與今年市場資金偏向美元資產，澳幣商品吸引力相對減弱有關；人民幣投資型保單新契約保費收入0.8億人民幣，年減14%，主因去年基期較高，且今年台股表現相對優異，部分保戶調整外幣計價投資型保單需求所致。

在傳統型保單方面，今年前九月美元傳統型保單新契約保費收入103.88億美元，年成長27%，主因壽險業者推出美元利率變動型及分紅保單，帶動美元傳統型保單買氣；澳幣傳統型保單新契約保費收入0.43億澳元，年減69%，主要受到澳洲通膨、升息及消費者信心偏弱等不確定因素影響，保戶配置澳幣傳統型保單的意願相對保守；人民幣傳統型保單新契約保費收入0.17億人民幣，年減51%，推估與今年中國大陸經濟表現疲軟，降低市場對人民幣計價保險商品的信心有關。