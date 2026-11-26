因應近期國內外接連發生重大資安事件，金管會26日發布「金融業資安防護強化措施」，針對近期結合AI工具的新型態攻擊，要求全體金融機構包含專營電子支付機構共230家，加強資安與情境演練，在今年底前完成14項自評事項，並提報最近一次董事會審議，再回報金管會審議情形。

金管會11月12日金融業資安長會議達成共識，發布資安防護強化措施，資訊服務處處長林裕泰指出，此次針對資安強化措施是初次提出要求，雖然部分項目早已存在於金融業的風險控管中，但因應目前AI趨勢攻擊與過往資安入侵有很大差異，因此綜合整理常見樣態，盼能讓金融業快速找到缺口、補足所需人力資源，並由董事會審議，加速措施落實，今年底前需完成自評，並將董事會會議記錄送交金管會，往後每季需提報時程明列執行與成效。

此次資安防護強化措施主要要求金融機構落實四大政策方向，一是落實資安基本功，針對如資訊系統管理人員的高權限帳號要求導入多因子驗證，避免因帳號和密碼外洩而有資安威脅風險；二是漏洞修補採動態排序；三是董事會與高階管理層給予資安、資訊部門足夠資源與支持；四是在風險可控下，評估導入防禦性AI用於漏洞檢測與修補、情資分析及資安監控等。

具體自評項目如優先修補已遭利用的重大漏洞、外部人員及對外管理介面採多因子認證和最小授權、測試有無越權存取、辦理「AI攻擊」情境演練，並由經營階層共同參與，以及中長期評估是否將防禦性AI導入漏洞檢測與修補、情資分析及資安監控，同時規劃試點等。

林裕泰舉例，目前資安漏洞與過去有很大不同，例如，韓國9月底迄今有多家金融機構遭AI工具攻擊，引起大眾關注，AI攻擊的樣態與過往人工攻擊不同，若僅維持傳統資安防禦思維，被忽略的小地方就可能被入侵，發生如周邊系統被駭、委外人員承攬的系統遭入侵等事件。

金管會指出，若遇執行困難，可採隔離、限縮來源或強化監控等具同等風險降低效果的替代措施，並留存理由、風險評估及改善期限，由資安長或具有資安督導權責的副總經理以上主管核定，情節重大者報告董事會。截至目前，全體230家金融機構已有135家設有資安長。

金管會指出，將持續關注自評結果及董事會決議落實情形，並視資安情勢滾動精進監理措施，維護客戶權益、金融服務安全及民眾信任。