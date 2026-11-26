金管會公布2028年度金融服務業公平待客原則評核機制，持續推動金融業落實公平待客精神，並將業者防詐措施與成效、申訴處理機制，以及改善高齡及身心障礙者數位落差等納入共同加分項目。此外，銀行及保險業也將參與全齡金融、全齡保險創新工作坊的成效列為加分項目，藉此鼓勵金融業提升服務多元族群的能力。

金管會法律事務處處長林志憲表示，2028年度公平待客原則評核機制，主要延續2027年度評核架構規劃，本次評核對象共114家金融服務業者，包括銀行業34家（含3家存款業）、資本額新台幣100億元以上的綜合證券商10家、小型專業證券經紀商20家、專營期貨商13家、壽險公司20家及產險公司17家，評核期間為2027年1月1日至12月31日。

林志憲指出，銀行業受評家數由原本36家減為34家，主要是永豐金控併購京城銀行，以及台新金控與新光金控合併所致。

評核指標分為兩大類，共130個項目。第一類為公平待客原則10項原則，共100分，各原則配分中，落實情形占80%，金融消費爭議情形占20%；其中，落實情形主要依受評機構業務單位、法令遵循、風險管理及內部稽核單位的執行情形計算平均分數。第二類則為董事會推動與重視程度，以及具體作業情形，占30分。此外，評核另設有扣分項目，包括依金融檢查及監理情形，按照違失情節輕重扣分；前一年度評核結果如未確實改善，也將予以扣分。

在加強評核方面，共同加分項目包括將業者防制詐騙措施及成效納入注意與忠實義務原則，將申訴處理機制納入申訴保障原則，以及將改善高齡者及身心障礙者數位落差的措施與成效，納入友善服務原則。

各業別也設有個別加分項目。銀行業在友善服務原則下，新增參與全齡金融創新工作坊的成效，林志憲說明，主要評估金融機構參與程度及提出建議的貢獻度，並非僅以是否推出新商品作為評分依據，業者提出的建議是否具有實用性，以及具體執行情形，都會納入評估；證券業則新增透過多元管道協助推播證券投資及期貨交易保護中心團體訴訟求償資訊，列為加分項目。

保險業方面，新增參與全齡保險創新工作坊的成效，並延續壽險公司提供保單指定聯絡人金資服務、辦理保單借款優惠利率紓困方案，以及針對原住民、新住民等族群提供優化措施等加分項目。此外，金管會核准試辦且具有提升金融消費者權益效益的業務，也持續列為商品與服務適合度及友善服務原則的加分項目。

至於評核結果公布及表揚方式，將依各業別分為兩個級距，公布前50%的受評機構名單，其中第一級距為前20%，第二級距則為前50%扣除第一級距後的機構，並依機構名稱筆劃順序公布。表揚項目則包括優良獎及最佳進步獎，優良獎取前25%的受評機構，各業別另選出1名最佳進步獎。