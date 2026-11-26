金管會今天公布2028年公平待客評核機制，原則延續2027年度的評核機制，預計評核114家金融服務業。以評核指標來看，公平待客原則落實情形仍為重點，加分項目則會評比防制詐騙措施及成效、健全申訴處理機制等面向。

金管會法律事務處長林志憲今天在例行記者會指出，為持續推動金融服務業落實公平待客原則，已請中華民國證券暨期貨市場發展基金會研提2028年度評核機制，案經證基會邀請專家學者討論，決議原則延續2027年度的評核機制，評核期間為2027年1月1日至12月31日。

林志憲說，2028年評核對象共114家金融服務業，包括34家銀行業（含3家純網銀）；證券期貨業方面，資本額新台幣100億元以上綜合證券商10家、小型專業證券經紀商20家及專營期貨商13家；保險業部分，人壽保險公司20家及產物保險公司17家。

林志憲指出，評核指標分兩大類，總分130分。第一大類「公平待客原則10項原則」共100分，每一原則評核指標各占10分，各原則配分權重為落實情形占80%，金融消費爭議情形占20%；第二大類為「董事會推動之重視及具體作為等情形」，共30分。

林志憲表示，額外減分項目方面，金融檢查與日常監理情形，依違失情節輕重扣分，另針對前一年度評核缺失未改善者也予以扣分。

林志憲說，2028年加強評核重點部分，共同加分項目共3項，包括將業者防制詐騙措施及成效納為「注意與忠實義務原則」加分項目，將申訴處理機制的健全性納為「申訴保障原則」加分項目，以及將解決改善高齡及身心障礙者數位落差的措施及成效納為「友善服務原則」加分項目。

各業別增列個別加分項目方面，林志憲表示，銀行業在「友善服務原則」項下，增列「銀行業參與全齡金融創新工作坊的成效」加分項目，主要是看參與程度，以及是否提出相對好的建議或方式。

林志憲說，證券期貨業在「友善服務原則」項下，增列「證券商利用多元管道協助推播財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心團體訴訟求償資訊」加分項目；保險業在「友善服務原則」項下，增列「保險業參與全齡保險創新工作坊之成效」加分項目。

林志憲說，2028年評核結果依各業別分為2級距，公布前50%受評機構名單，表揚獎項包括優良獎及最佳進步獎。