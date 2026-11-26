國際金價近期跌勢猛烈，從今年初近5,600美元的歷史高點一路下殺至每英兩3,500美元附近，累計跌幅逾三成。國內兩大首席經濟學家分析，強勢美元、股市震盪引發的黃金變現需求，以及聯準會（Fed）升息預期，是壓抑金價的主要因素，目前尚未出現明確止跌訊號，後續須觀察市場恐慌情緒能否消退、美元及美債殖利率能否回落，短線3,500美元能否守穩至關重要。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，近期金價暴跌主要有兩大原因，一是股市下跌，二是市場投資人為避險而搶換美元資產。11月以來，受到AI發展前景不確定性影響，國際股市與台股暴跌，市場恐慌情緒明顯偏高，一方面有投資人為避免融資斷頭而出售黃金籌錢，另一方面，部分擔憂不確定性的投資人，無論手中持有的是好資產或壞資產，都選擇轉換為流動性較高的美元及美國公債，黃金因此跟著遭到拋售。

林啟超指出，上述情況可從新台幣兌美元貶破33元大關、美股遭拋售，以及美國10年期公債殖利率下降至4.8%至4.9%區間等現象觀察到，市場資金大多流向美元、美債及貨幣基金等高流動性資產停泊。

至於金價何時有望反轉向上，林啟超表示，可觀察兩大指標，首先是近期市場恐慌情緒能否消弭。由於多數美國新任州長將於明年1月上任，市場最關注德州州長未來將如何發展AI資料中心，期待未來一、兩個月能有較明確的方向，在此之前，市場不確定性仍高。

其次，市場對Fed的升息預期，也將影響美元走勢強弱，進而牽動金價表現。目前市場預期Fed於12月升息的機率高，明年1月若股市持續下滑，代表金融情勢進一步緊縮，也可達到升息效果，屆時Fed或許不需積極升息，但明年3月仍有升息可能性。未來升息次數及幅度，將影響美元獲得支撐的程度，若美元持續走強，則較不利於金價表現。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，目前美元強勢、股市持續震盪，加上Fed升息預期，三大因素壓抑黃金表現，短期內仍看不到反彈契機，現階段只能觀察金價能否在每英兩3,500美元附近止穩，若失守此一關卡，下檔支撐恐難以掌握，目前技術關卡及均線都有可能瞬間遭到跌破。

羅瑋指出，黃金止穩的關鍵在於美元走弱及美債殖利率回落，後續可觀察Fed於12月利率決策會議釋出的貨幣政策訊號，能否降低市場對明年3月升息的預期，減輕美元及美債殖利率對金價的壓抑力道。

至於近期金價大幅回檔，吸引部分民眾前往銀樓搶買黃金，羅瑋建議，現階段包括川普關稅政策、股市波動及Fed貨幣政策動向等，不確定因素仍多，即使手中有充足流動性，且已有心目中的理想價位，仍以分批進場為宜，目前並不適合一次建立大部位。