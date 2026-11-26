美國301條款調查結果緩解市場疑慮，激勵台股今天甩開陰霾，終場大漲近千點，加上出口商拋匯助攻，新台幣匯率勁揚，重返32字頭，終場收32.947元，強升1.79角，台北及元太外匯市場總成交金額25.435億美元。

美國公布「結構性產能過剩301調查報告」，對台灣的建議稅率為15%不疊加最惠國（MFN）關稅，且不再疊加強迫勞動301關稅，與日本、韓國、歐盟、瑞士等國同屬最低稅率級別。

關稅利空淡化，台股聞訊大漲，電子股領軍反攻，盤中一度大漲1264.52點，終場指數收在39151.81點，上漲956.38點。不過外資今天續砍491.81億元，呈現連9賣，累計提款逾4700億元。

新台幣兌美元今天同步勁揚，一早以33.12元開出後，由於匯價已處波段低點，出口商於33元上方拋匯火力全開，帶動新台幣收復昨天部分貶值失土，重返32字頭，盤中最高升至32.92元，終場則以32.947元作收，終止連2貶。

外匯交易員表示，美國感恩節假期到來，外資交易力道減弱，今天於匯市呈現雙向操作，美元買盤有限，加上出口商大舉拋匯，推升新台幣強勁走揚。

展望後市，外匯交易員分析，市場正面看待美國關稅結果，部分不確定性消退；不過美國聯準會關注的個人消費支出物價指數（PCE）最新數據高於預期，投資人認為聯準會12月升息已箭在弦上，升息預期將支撐美元指數維持高檔，牽制亞幣表現。

外匯交易員指出，雖然台股逐步化解利空，投資人對AI疑慮尚未完全消散，外資賣超台股態勢未歇，股匯市是否走出亂流仍待觀察。預估短線新台幣仍隨消息面變化波動，暫於32.8至33.2元區間內震盪。