南山人壽26日發布重大訊息指出，董事會決議贖回2017年發行的第一期無到期日累積次順位普通公司債，當年發行金額共70億元，經保險局同意後，可提前按面額加計應付利息全數贖回，以降低財務成本。

南山人壽指出，於2017年發行的「106年度第一期無到期日累積次順位普通公司債」，依據發行辦法，自發行日起屆滿十年，若資本適足率於贖回後仍高於法定標準，並經主管機關同意後，得提前按本公司債面額加計應付利息全數贖回。

南山人壽財務發展穩健，為降低整體財務成本，且贖回後重新發行後將有助於改善資本結構，26日經董事會決議通過，擬向主管機關申請於本公司債屆滿10年後，以現有營運資金贖回本公司債。