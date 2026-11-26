網銀盜轉案延燒，刑事局26日公布受害者涉及18家銀行、一家券商及三家電子支付機構。金管會指出，通報重大偶發事件的銀行已增加到8家、涉及182萬元，民眾若有賠償爭議，可尋求金融消費評議中心處理。

刑事局統計，截至11月21日已受理逾百件盜轉案，財損逾1,742萬元，歹徒透過偽冒短劇APP的惡意程式，遠端操控民眾手機盜轉款項。

金管會掌握的案件也持續增加。繼上周中信銀、北富銀、玉山銀及華南銀通報重大偶發事件後，這周再新增合庫銀、彰銀（2801）、台新銀及第一銀。

短短一周，通報銀行家數從四家增至八家，受害人數從5人增至10人，金額更從56萬6,512元攀升至182萬元，增至3.2倍。

至於為何刑事局與金管會掌握的數字有落差？銀行局主秘陳家珍解釋，刑事局統計的是民眾報案數，金融業則須依案件是否達重大偶發事件標準通報，兩者統計基礎不同。

針對是否有民眾已報案，但銀行評估未達通報標準，金管會表示，將進一步了解。

民眾最關心的是，遭盜轉的錢能否拿回。陳家珍說，目前資金流向仍由警方偵辦中，若民眾與銀行有賠償爭議，可尋求金融消費評議中心處理。

為防堵盜轉事件，金管會將從三大面向著手。一是要求金融業強化資安防禦及應變能力，並請銀行公會針對刑事局揭露的盜轉手法，研議精進措施。

二是加強與執法機關合作，要求金融業配合警方偵辦；三是加強客戶宣導，提醒民眾勿下載來路不明的APP。

值得注意的是，這波事件也涉及證券業。金管會指出，有投資人反映未下單卻出現交易紀錄，已請證交所進一步了解。