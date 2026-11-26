金融業資安事件頻傳，金管會端出新對策！金管會今日宣布，鑑於近期國內外接連發生重大資安事件，且AI加速資安攻擊，依11月12日金融業資安長會議共識，發布「金融業資安防護強化措施」，請各金融機構於115年底前完成14項自評事項，並提報最近一次董事會審議，由董事會及高階管理階層優先提供資安／資訊部門足夠資源與支持，以提升金融體系整體資安防護及營運韌性。

金管會資訊服務處處長林裕泰回應媒體提問時指出，生物辨識是高強度的，他也指出，雖然不會要求一定都要用生物辨識，但OTP簡訊認證方式的確是現在應該檢討的部分。

金管會表示，這些措施延續「金融資安韌性發展藍圖」及「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」的政策，要求金融機構落實下列四大政策方向：（一）落實資安基本功，將對外曝險縮至最小，外部人員存取秉持零信任，並導入多因子驗證（MFA）、最小權限、網路分段及足夠的監控；（二）漏洞修補採動態排序，依是否對外暴露、已可被利用、可自動化攻擊及可取得控制權等排定優先順序；（三）董事會與高階管理階層給予資安／資訊部門足夠資源與支持；（四）在風險可控下，審慎評估導入防禦性AI於漏洞檢測與修補、情資分析及資安監控。

金管會並請金融機構依14項自評事項完成自評，內容分為下列五大類，其中關於防禦性AI導入漏洞檢測與修補、辦理「AI攻擊」情境演練並由經營階層共同參與等項目均為金管會的新要求。

一、曝險收斂，總共有4項自評：建立對外連線點清冊，關閉非必要服務；優先修補已遭利用的重大漏洞，尤其是防火牆、VPN等邊界設備；對停止原廠支援（EoS）的系統採取補償控制，並訂定汰換計畫；管理介面採MFA及最小授權。

二、身分、金鑰與第三方元件管控，總共有2項：外部人員及對外管理介面採MFA及最小授權，並撤除閒置帳號權限；同時加強非人類身分（服務帳號、API金鑰等）與憑證的管理及存取控制。

三、資料與交易安全，總共有2項：測試有無越權存取，並依業務必要性限制個資查詢及輸出；將外洩資料衍生的詐騙納入交易監控及客戶提醒。

四、偵測、回溯與應變，總共有4項：已通報的入侵指標（IOC）封鎖或納入監控並回溯追查；確認即時監控有效運作；評估事件應變能量；辦理「AI攻擊」情境演練，經營階層共同參與。

五、中長期強化，總共有2項：高風險場域優先導入零信任七要項（身分MFA、設備納管、設備健康狀態檢查、內部網路傳輸加密、網路微分段、防護邊界內及外之弱點掃描，以及日誌收集分析及資安監控）；並評估將防禦性AI導入漏洞檢測與修補、情資分析及資安監控，同時規劃試點。

金管會表示，金融機構得依系統重要性、是否對外及是否接觸個資或資金，調整辦理範圍與順序，對外且可接觸個資或資金的系統優先辦理，但金管會強調，各項均為最低控制目標，不因調整或機構規模而降低；確有困難者，得採隔離、限縮來源或強化監控等具同等風險降低效果的替代措施，並留存理由、風險評估及改善期限，由資安長（或具資安督導權責的副總經理以上主管）核定，重大者報告董事會。

金管會強調，AI時代攻擊更快、更自動化，資安成效取決於經營階層的決策與投入。請董事會審議自評結果時，優先支持所需預算、人力及相關資源，不因成本考量而延宕；明定資安長／資訊長的責任與職權，並預先授權其對已遭利用漏洞及邊界設備緊急處置、事後報告；並督導不足項目限期改善，每季聽取進度，重大事件即時提報。