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央行以退為進奏效！新台幣強升1.79角 收復33元整數關卡
中央銀行以退為進策略似乎奏效。新台幣兌美元匯率昨天爆量貶破33元整數關卡，創下近20個月新低，今天隨台股強勢反彈、外資賣超金額大幅縮減，新台幣展開反攻，終場以32.947元作收，強升1.79角，收復33元整數關卡，台北外匯成交量也大幅縮減至17.87億美元。
新台幣今天以33.12元開出，盤中一度貶至33.136元，但隨後美元賣盤進駐，升勢擴大，最高來到32.92元，下午雖一度回貶至33元以上，尾盤再度拉升，幾乎收復昨天貶值幅度。
匯銀主管表示，今日外資匯出力道沒有昨天猛烈，加上台股今天大漲956.38點，外資雖連續九個交易日賣超台股，但賣超金額已從昨天的1236.54億元縮減至491.81億元，最後台北外匯成交量也較昨天的48.53億美元大減逾六成，顯示外資匯出壓力已經減輕。
匯銀主管分析，昨天央行並未強力防守33元整數關卡，也透過大量消化掉不少匯出資金，隨著美元買盤降溫，加上美國感恩節假期及月底出口商拋匯需求，央行順勢反擊，今日才能成功反攻。不過能否站穩仍要看後續台股狀況而定。
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