惠譽信評表示，台灣近期的股市波動不太可能對銀行或大型壽險公司的穩定性造成衝擊；但若市場流動性及擔保品價值持續惡化，則可能對證券商的信用狀況產生負面影響。近期的市場反彈已緩解短期壓力，但若波動持續或市場再次反轉下跌，證券商在融資融券、自營交易及造市活動上較直接的曝險可能受到衝擊。

2026-11-26 14:18