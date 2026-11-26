安永聯合會計師事務所指出，企業推動永續轉型，應把氣候、自然與人權納入同一套治理架構，由董事會監督，並將減碳目標落實到營運、採購與供應鏈管理。即使部分監管要求朝簡化發展，投資人與國際客戶仍關心企業如何管理這些風險，以及相關議題會如何影響營運成本、資金成本與長期成長。

安永日前在第九屆「全球企業永續論壇」聚焦氣候、自然與人權如何驅動企業轉型。安永氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人曾於哲表示，過去企業往往分別處理減碳、自然資源與人權議題，如今三者逐漸整合為一套治理與揭露要求。他建議，企業應制定整合性的轉型計畫，優先推動實質減量，並評估風險及其財務影響。企業可先用手上的數據改善決策，及早建立管理流程，日後遇到新規範，也能在既有基礎上調整。

科學基礎減量目標倡議（SBTi）亞洲區負責人Nate Aden指出，訂定科學減量目標是企業氣候行動的起點，接下來要把減量路徑落實到日常營運、採購與價值鏈管理。隨著SBTi持續更新標準，企業應及早檢視既有目標與減碳策略，並與供應商建立資料交換與溝通機制，讓減量進度可以追蹤、成果可以驗證。

安永氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務經理林玳怡指出，企業管理自然資源，愈來愈重視科學依據與各地條件。以淡水和土地為例，企業可先找出影響較大的用水據點及優先管理地區，再依當地情況採取補充水資源、改善農藥使用或復育土地等措施，並持續追蹤成果。

安永氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務協理胡佑寧表示，隨著人權法規趨嚴，國際客戶與投資人也更加重視勞動條件，企業若未妥善處理人權問題，可能面臨人才流失、生產力下滑、供應鏈中斷與財務損失。安永建議，企業可參考不平等與社會相關財務揭露工作小組（TISFD）架構，從生活工資等具體議題著手，了解企業仰賴哪些人力與社會資源、營運又對員工及社會造成哪些影響，進一步掌握經營風險與機會。

隨著IFRS永續揭露準則逐步接軌，安永指出，企業應把具財務重大性的永續風險與機會納入經營決策。以IFRS S2氣候相關揭露為例，企業可分析氣候風險如何影響營收成長、營運成本、資本配置與資金成本，並明確分配各部門責任、訂定管理指標。當這些資訊實際用於策略、風險與績效管理，也有助於改善投資決策與資本配置，提升市場信任。