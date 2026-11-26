全球金融市場近期受美國聯準會貨幣政策預期與跨資產流動性調整影響，國際現貨金價在11月初一度觸及每盎司4,000美元大關後出現技術性修正，並於11月20日回測3,500美元整數區間；隨即在本周展現強勁買盤承接力道，單日反彈近百美元並重返3,600美元關卡之上。兆豐投信指出，短線回檔主要反映機構獲利了結與持倉調整，並未改變全球央行持續去美元化與地緣政治避險的長線結構。面對金價重啟波段的關鍵轉折點，具備「價格乘數效應」的黃金礦業股可望迎來估值修復契機。

10月29日正式掛牌的兆豐美國黃金礦業ETF（009832）具備「高純度貴金屬且已正式上市交易」標的，更能有效掌握即時布局先機。009832追蹤NYSE TIP美國黃金礦業指數，投資重心純粹聚焦於流動性高、資訊透明度佳的美國上市黃金及白銀礦業龍頭，並納入全球前三大「貴金屬權利金與金屬流」企業，透過權利金獨特的商業模式，不僅能參與金價行情，更能為投資組合增添下檔緩衝力。

隨著聯準會緊縮預期漸趨消化、美債殖利率回落，黃金市場的逢低買盤或將逐步浮現。展望2026年底至2027年全球政經局勢仍具不確定性，長線支撐結構依舊存在。由於009832早已在集中市場正式掛牌交易，投資人無須等待新基金的募集與建倉時程，在台股交易時間即可參與布局、即時卡位。投資人可把握近期金價與金礦股震盪整理期間，採取「逢低分批」或「定期定額」策略進場，靈活掌握未來的行情契機。

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