由臺灣亞太監理科技協會主辦、普鴻資訊集團（6590）協辦的「金融監理科技2026高峰論壇」日前於台北舉行，今年以「AI與後量子時代的治理新局」為主軸。普鴻資訊集團已連續五年協助論壇舉辦，持續推動國內監理科技發展。

協會理事長謝明華教授、資策會周樹林策略長與澳洲蒙納許大學臧正運教授分別從治理框架、國際AI監理趨勢及代理式AI權責切入；圓桌論壇則由學界、智庫、金融機構代表與林群國董事長共同對談，與會者一致認為創新與合規必須並行。

普鴻資訊暨捷智商訊董事長林群國以「傳統到量子時代的監理科技」為題指出，台灣監理申報近年已從人工報表、檔案上傳，逐步邁入API自動申報階段。面對量子運算時代來臨，金融機構應進一步強化內部監理的完整性；建立加密物料清單（CBOM）以掌握加密資產全貌，並提升密碼敏捷性（Crypto-Agility），將是各企業下一階段必須面對的課題。

金管會今年6月發布的《金融業後量子密碼遷移參考指引》，已揭示金融機構應啟動密碼資產盤點與系統升級作業，以全面提升資訊安全等級。集團旗下捷智商訊已將AI應用於法規解讀與法遵作業，普鴻資訊則以資安做為企業基因迎向量子時代並取得CAVP認證，提供後量子密碼遷移服務，兩者結合，可為金融機構提供對內治理與對外申報兼具的完整監理科技解決方案。