數位金融快速發展，銀行客戶對多元資產配置需求也日益增加。第一銀行今天宣布攜手幣託集團（BitoGroup），擴大銀行點數平台粉獅幣應用場景到數位資產，可透過粉獅幣兌換USDT及USDC兩大美元穩定幣。

立法院今年6月底三讀通過虛擬資產服務法，金管會目前也正預告虛擬資產相關子法，帶動銀行與虛擬資產服務業者（VASP）合作面向愈加廣泛。

第一銀行表示，此次合作擴大銀行點數平台粉獅幣的應用場景，除了既有兌換選擇外，更延伸到數位資產領域，可直接用粉獅幣兌換USDT及USDC兩大美元穩定幣，完成兌換後，穩定幣就可即時存入BitoPro錢包。

第一銀行說明，盼打造一站式兌換體驗，進一步提升銀行點數的應用價值與服務便利，結合跨領域合作夥伴，深化粉獅幣兌換內容及使用情境，發揮點數串聯金融服務與生活場景的加乘效益。

幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示，此次將點數轉換服務深度整合到粉獅幣平台，助一銀完善一站式數位金融版圖。此次合作不僅是主流金融體系的重要突破，更為台灣金融業與合規VASP的跨界協作奠定關鍵起點與創新表率。

第一銀行先前也與台灣加密貨幣交易所HOYA BIT合作，用戶可把粉獅幣兌換為美元穩定幣USDT。

HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻表示，此次合作是希望建立銀行既有客戶、點數生態與合規虛擬資產服務之間的連結。隨著穩定幣逐步進入金融應用場景，HOYA BIT將持續與金融機構合作，探索更多符合台灣監理架構的數位資產服務模式。