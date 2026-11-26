惠譽信評表示，台灣近期的股市波動不太可能對銀行或大型壽險公司的穩定性造成衝擊；但若市場流動性及擔保品價值持續惡化，則可能對證券商的信用狀況產生負面影響。近期的市場反彈已緩解短期壓力，但若波動持續或市場再次反轉下跌，證券商在融資融券、自營交易及造市活動上較直接的曝險可能受到衝擊。

證券商的風險狀況將取決於在市場波動加劇期間，收緊放空限制能否維持市場秩序，同時不會實質削弱避險能力。金融監督管理委員會已收緊放空限制，包括限制低於前一營業日收盤價的放空交易，以及提高保證金要求。

這些措施可望緩解股價下跌壓力，但也可能降低市場深度並提高避險成本。買賣價差擴大或流動性轉弱，將使證券商更難在不造成顯著價格衝擊的情況下，調整造市及自營部位。然符合資格的避險交易可獲得豁免，有助於降低風險。此外，未明確納入價格限制範圍的指數股票型基金（ETF）亦提供另一種避險選項。然而，在市場高度波動期間，借券供給及委託額度限制仍可能限制避險的有效性。

若擔保品緩衝降低與股價持續下跌同時發生，融資風險將會上升。臺灣證券交易所自2026年11月24日起，將最低整戶維持率門檻從130%調降至120%。此舉應可減少即時追繳保證金及強制賣出的情況，但也使簡化衡量後的曝險提高至擔保品價值的約83.3%，高於先前的76.9%。若股價快速下跌且市場流動性枯竭，券商可能無法及時或以足夠價值處分擔保品，因而產生信用損失。

自營部位是證券商面臨風險的另一管道。若市場出現急劇且長時間的下跌，可能造成評價及交易損失，削弱獲利能力與資本水準，尤其是自營曝險較大的業者。

銀行應能維持對股市波動的韌性，但若市場持續疲弱，仍可能對資本及手續費收入造成壓力。多數台灣銀行的股票投資通常僅占總資產的1%-2%，且主要透過其他綜合損益認列，因此評價損失主要會降低權益，而非當期獲利。在淨利息收入及手續費收入增加的帶動下，台灣銀行業2026年前九個月稅前獲利年增18%。負面市場氛圍可能減緩財富管理商品的銷售，但利差擴大應有助於支撐淨利差。惠譽預期銀行業獲利將在2026年及2027年持續成長。

若市場再次大幅下跌，借款投資股票的客戶蒙受損失並難以償還債務，銀行可能間接受到影響；惟此類風險目前仍屬可控。可能用於股票投資的房屋增貸，以不動產作為擔保，貸款成數通常約為60%或以下；而同樣可能用於股票投資的無擔保個人貸款，截至2026年上半年底僅占整體銀行業放款的3.5%，且主要客戶為優質及近優質的借款人。監管規定將每名借款人的合併無擔保債務總額限制為平均月收入的22倍，而低失業率亦為還款壓力提供額外緩衝。

相較於銀行，壽險公司對股市波動的直接曝險較高，但惠譽的壓力測試顯示，其具備充足能力以承受市場嚴重下跌的衝擊。截至2026年8月底，國內股票約占壽險業投資組合的9%。惠譽近期壓力測試亦顯示，即使國內股票自2026年上半年底的水準下跌50%，主要壽險公司的評等仍可維持不變。多數壽險公司在2026年上半年獲利表現強勁，加上發行次順位債及合約服務邊際（CSM）持續增加，均提供額外緩衝。部分股票投資則因透過其他綜合損益認列，減輕評價損失對2026年淨利的影響。