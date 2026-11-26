面對極端氣候、AI科技快速發展、供應鏈重組及營運環境高度不確定等挑戰，企業風險已從單一事件演變為彼此關聯、相互影響的複合式風險。為協助企業強化風險治理能力與營運韌性，國泰產險26日於桃園舉辦「提升企業韌性研討會」，聚焦營運持續管理（Business Continuity Management, BCM）、氣候變遷、供水韌性、災害預防、供應鏈風險及風險文化等重要議題，協助企業提升風險辨識、應變與復原能力，打造更具韌性的經營體質。

國泰產險資深副總經理翁翠柳表示，企業當前面對的挑戰已不再是單一風險事件，而是氣候、科技、能源、供應鏈及營運風險交互作用形成的複合式風險環境。當不確定性逐漸成為企業經營的新常態，如何在風險發生前做好準備、風險發生時快速應變，以及風險過後迅速恢復營運，已成為企業維持競爭力的重要關鍵。

本次研討會從企業營運韌性的核心面向切入，探討企業如何透過營運持續管理機制強化組織韌性，因應氣候變遷帶來的衝擊；同時聚焦水資源管理與關鍵資源韌性議題，協助企業降低因缺水或資源中斷造成的營運風險。此外，也透過重大事故案例及供應鏈風險分析，分享企業如何強化災害預防、損害防阻及應變管理能力，以降低事故發生機率及營運中斷損失。

在風險型態日益多元且複雜的環境下，企業韌性的建立不僅仰賴制度及設備，更需要將風險意識融入企業文化與日常管理。透過高階主管承諾、跨部門協作及持續性的教育訓練與演練，才能讓風險管理從被動因應轉化為主動治理，形成組織長期且持續的韌性能力。

國泰產險資深副總經理翁翠柳更進一步說明，保險的角色已逐步從事故發生後的損失補償，延伸至事前風險辨識、損害防阻及營運韌性管理。面對氣候變遷，科技發展及全球供應鏈重組等趨勢，企業經營環境的不確定性持續升高，未來真正的競爭力，不是避免所有風險，而是在風險發生之後，仍然有能力持續前進。這正是企業韌性的核心意義。國泰產險未來將持續結合保險保障、損害防阻與風險管理專業，攜手企業強化風險治理能力，建立更具韌性的經營體質，共同面對充滿不確定性的未來。